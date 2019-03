Sherlyn confirma su soltería, pero no revela detalles

Luego de su ruptura con José Luis Ortega, cantante de Río Roma, Sherlyn habló por primera vez de este asunto y aseguró sí estar soltera, haciendo lo que le gusta y evitó dar detalles sobre lo que pasó. Tras ser captada por las cámaras del programa "Intrusos", la actriz se mostró alegre, pero evitó hablar de Ortega, ya que se dice que él le puso los cuernos con otra mujer, cuando se suponía estaban ya planeando hasta la boda.

"Estoy soltera y estoy haciendo lo que amo, entonces ya todo lo que viene al rededor, pues la verdad es como que empaña el momento tan bonito que estoy viviendo, estoy protagonizando un musical en Ocesa, estoy por arrancar 'Arpías', estoy por arrancar una obra...", comentó.

Tras esto, Sherlyn aseguró estar cansada de que los medios de comunicación se metan en su vida privada, ya que por algunas fotos que ha subido a sus redes sociales especulan sin saber los motivos y realidades.

"Ya no quiero decir nada, porque bien sacan todas las respuestas, incluso aunque no abra la boca, pues yo ya no sé ni que pensar. Ya decidieron cuáles fueron los motivos por los que terminamos, ya hay nombres, apellidos...", comentó.

