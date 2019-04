¡Shazam! Ser un héroe es más que un nombre

No todos los héroes basan su fortaleza en el poder que imprimen en cada golpe, en su capacidad para volar a la velocidad de la luz o en poseer tecnología de punta. Algunos paladines de la justicia tienen ese “extra” que los hace únicos. Algunos héroes pueden con todo, porque lo que les sobra es corazón.

Ese es el secreto de “Shazam”, personaje de DC Comics que llega a la cartelera tapatía con Zachary Levi en el rol protagónico. “Es emotivo interpretar a un superhéroe a quien le emociona la mera idea de ser héroe. No hay muchos personajes así, que tengan ese lado de humanidad e inocencia unido a grandes poderes. Eso hace especial a ‘Billy Batson’ y a ‘Shazam’”.

Es emotivo interpretar a un superhéroe a quien le emociona la mera idea de ser héroe [...] Eso hace especial a ‘Billy Batson’ y a ‘Shazam".

“Billy” es un niño que gana unos poderes mágicos que lo hacen crecer y lo convierten en “Shazam”, un héroe cuyos poderes rivalizan con los de “Superman”, aunque con una personalidad mucho más colorida. “Fue un placer rodar esta película, donde todos terminamos siendo un poco como una familia -agrega Levi-, y es esa calidez la que queremos que la gente se lleve a casa”.

A diferencia de “Batman” y “Superman”, otros héroes de DC, “Shazam” es un personaje que todavía se encuentra domando sus capacidades, no es perfecto y muchas veces meterá la pata, aunque para Zachary, sus errores forman parte de su encanto.

“Shazam” se enfrenta en la cinta al doctor “Sivana”, un científico que busca arrancarle al héroe los secretos detrás de su poder, aunque eso signifique destruir al paladín…Y al mundo, en el proceso.

Origen en los cómics

ESPECIAL

Billy Batson sobrevive en las calles vendiendo periódicos. Un día, un misterioso hombre lo llevaría a la caverna donde conocería al Mago Shazam. Él ve en Billy un niño bondadoso y valiente, así que lo convierte en su sucesor, dotándolo de superpoderes. Estos poderes se activan al decir el nombre del mago en voz alta, este es un acrónimo que dota a Billy de "La sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio". Pronunciar la palabra activa y desactiva las habilidades del alter ego de Batson.

Evolución de Shazam en los cómics

ESPECIAL

Whiz comics #2 (1940)

Esta es la primera aparación del superhéroe en los cómics. Conocido originalmente como Captain Marvel Clarence Charles Beck y Bill Parker.

ESPECIAL

Shazam #1 (1971)

A principios de los años 50 la editoral de Shazam enfrentó una demanda de DC Comics pues el superhéroe era considerado un plagio de Superman por lo que se detuvo su publicación hasta que la propia DC compro los derechos de reproducción en los años 70.

ESPECIAL

The New 52: The Power of Shazam (2011)

Uno de los mejores productos de The New 52: Justice League, fue la reintroducción de Billy y Shazam. Escrita por Geoff John e ilustrada por Gary Frank; esta historia es una interpretación más fresca y emotiva del personaje.

Shazam y el séptimo arte

ESPECIAL

Esta no será la primera aparición del personaje en la gran pantalla. En 1941 se produjeron varios episodios para el cine bajo el sello de "The Adventures of Captain Marvel". Después de 1974 a 1977 se lanzó una serie para televisión sobre el superhéroe.