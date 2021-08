Shawn Mendes sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un adelanto de su próxima canción “Summer Love”, sin embargo, no informó sobre cuándo podrían escuchar este nuevo single.

En el video, se observa a Shawn manejando un auto convertible en un atardecer, mientras escucha la canción. Mendes se encontraba en España.

No es la primera pista que Mendes comparte sobre lo que sería su nuevo single, pues ha compartido fotografías donde luce playeras con la palabra “Summer”.

Otras publicaciones en Twitter afirman que Shawn viajó a Nueva York para celebrar su cumpleaños este 8 de agosto, y donde también se escucha “Summer of Love”.

��| Vídeo de Shawn Mendes bailando 'Summer Of Love' en su cumpleaños esta noche en New York. ��#HappyBirthdayShawn pic.twitter.com/79bUFNxTj7 — Shawn Media SA (@ShawnMediaSA) August 8, 2021

��| Shawn Mendes celebrando su cumpleaños en NYC con Summer Of Love de fondo ��#HappyBirthdayShawn pic.twitter.com/ffblenN6JZ — The Mendes Media (@TheMendesMedia) August 8, 2021

�� | Primer vídeo de Shawn Mendes con 23 en las historias de Instagram de @KingPrincess69 �� pic.twitter.com/pflrG1YN61 — Shawn Updates (@ShawnUpdatesSA) August 8, 2021

A finales del 2020, Shawn estrenó “Wonder”, su último álbum de estudio a la par de un documental en Netflix con el mismo nombre.

"Escribí un álbum. Se llama 'Wonder'. Realmente siento como si un pedazo de mí hubiera sido escrito en papel y grabado en la canción. Traté de ser tan real y honesto como siempre lo he sido. Es un mundo y un viaje, un sueño y un disco que he querido hacer durante mucho tiempo", comentó en declaraciones recogidas por su discográfica.

¿Quién es Shawn Mendes?

Mendes comenzó su carrera musical en 2014 con un EP homónimo al que siguió un año después su primer trabajo de larga duración, "Handwritten", y posteriormente "Illuminate" (2016) y "Shawn Mendes" (2018), todos ellos número uno en el mercado norteamericano.

Con éxitos como "Stitches" o "Señorita", junto a Camila Cabello, ha vendido más de 20 millones de copias de sus álbumes y ha generado más de ocho mil millones de visitas en su canal de YouTube, lo que junto a su sobrada solvencia como artista de directo lo han convertido en uno de los jóvenes valores más sólidos de la industria musical actual.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC