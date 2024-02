Shakira y Piqué se felicitan en sus cumpleaños

Shakira y Piqué parecen encontrarse en mejores términos como expareja, luego de que anunciaran su separación hace más de un año en medio del escándalo por versiones de infidelidad por parte del exfutbolista, quien a pesar de las críticas, mantiene su romance con Clara Chía, la joven que fue "la manzana de la discordia".

Muchas cosas han sucedido desde entonces, especialmente desencuentros entre una de las parejas que por varios años fueron de las más estables, con dos hijos en común.

Mientras Piqué se dedicó a presumir libremente su amor por Clara, se retiró de las canchas y prefirió continuar con sus otros negocios; Shakira, por otra parte, decidió sacar el dolor por el rompimiento a través de la música, lanzando varias canciones en las que reveló detalles de su dolor y duelo.

Con "Music Sessions, Vol. 53", la colombiana se consagró y además de facturar "regresó a la música", se fue a vivir a Miami junto con sus hijos y dejó atrás su tormentosa situación con Piqué y sus suegros.

Luego de que, por unas semanas, Shakira y Piqué mantuvieran a sus respectivos abogados negociando cómo se dividirían el tiempo con sus hijos, se reveló que llegaron al acuerdo que la mayor parte del tiempo estarían con la cantante.

Los abogados se quitaron de en medio y el contacto directo entre la expareja volvió, y aunque los menores todavía no conviven con la nueva pareja de Piqué, medios internacionales señalan que esto no estaría tan lejos de ocurrir, pues en el reciente cumpleaños de ambos, hubo un acercamiento positivo entre la cantante y el ex defensor.

La revista Semana en España y también uno de los periodistas de la televisión española, Pepe del Real, aseguran que la expareja tuvo un tierno acercamiento en un día especial para los dos, Shakira felicitó a su ex mediante un mensaje de WhatsApp, en el que sólo le habría puesto un emoticón de una vela; gesto que Piqué habría respondido con el mismo "emoticon"; la cantante cumplió 47 años, mientras que Gerard llegó a los 37.

El medio español Europa Press informó que Piqué arrancó su cumpleaños acompañado de su novia Clara Chía, con quien ya vive desde meses atrás; Shakira, en cambio, celebró con sus hijos, Milan y Sasha, y por la tarde, sus amigos compartieron con ella un momento de festejo que incluyó un pastel.

Amigos y colegas como Carlos Vives y Alejandro Sanz, felicitaron a su amiga con cálidos mensajes compartidos en sus redes.

"¡Muchísimas gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos! Así sí da gusto cumplir 37 años", bromeó la cantante en las redes sociales como respuesta a los carteles de felicitaciones que aparecieron en Bogotá.

Carteles con los que amaneció empapelada una parte de la capital colombiana, mismos que también incluían un código QR que, al leerlo, llevaba a una lista de reproducción con los mayores éxitos de la cantante de Barranquilla como "Hips Don't Lie", "Antología" o "Pies Descalzos".

Para este 2024, se espera que la colombiana lance una nueva producción discográfica que se ha anticipado desde 2023 y que significará su regreso en este aspecto desde “El Dorado” en 2017.

No te vayas sin leer: Karol G cura “el cora” y empodera

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA