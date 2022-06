Shakira y Piqué: La modelo Susy Cortés confiesa que el futbolista le mandaba mensajes "indebidos"

La polémica continúa alrededor de Shakira y Gerard Piqué luego de que medios españoles afirmaron que el futbolista supuestamente engañó a la cantante. Ahora, la modelo Susy Cortés confesó que el defensa del Barcelona le enviaba mensajes “indebidos”.

“Siempre preguntándome cuánto medía mi trasero”

Cortés, mejor conocida como “Miss Bumbum”. aseguró al Diario NY que Piqué “no vale la pena”. “Fue el que me mandó (mensaje) más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”.

Agregó que Piqué le obtuvo su número por medio del ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, incluso a través de su Instagram le enviaba textos preguntando sobre su cuerpo.

“Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía mi trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, explicó.

Sobre romper el silencio justo en estos momentos, la modelo admitió que “nunca le había dicho a Shakira” por “respeto”, pero ahora le contará todo lo que le pasó.

PARA SABER: Llueven memes de la supuesta infidelidad de Piqué a Shakira

AC