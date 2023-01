Shakira sigue siendo foco de atención en las redes sociales y medios de comunicación, luego de su separación con el padre de sus hijos y su última canción, "BZRP Music Session #53", el tercer tema en el que hace referencia al término de su relación y a la nueva pareja de Gerard Piqué.

En días pasados, se mostraron imágenes en medios de comunicación españoles en las que se exhibía la figura de una bruja en el balcón de la casa y se afirmaba que la colombiana había colocado ahí la efigie, viendo a la propiedad de sus exsuegros como medida de "protección"; yo ahora se ha revelado un nuevo movimiento de Shakira en su propiedad: un muro que separe físicamente su residencia de la de sus vecinos, los padres de Piqué.

De acuerdo al canal de noticias de la farándula Chance, Shakira decidió levantar un muro para separar su propiedad de la de los padres de Piqué, que viven en una residencia colindante y que comparten zonas comunes, como el jardín, con la colombiana.

En las imágenes que se difundieron, se observa a trabajadores de la construcción llegar al inmueble de la cantante junto con maquinaria.

Aunque Shakira planea mudarse junto a sus hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, y sus padres, a Miami, en los Estados Unidos; todo parece indicar que el cambio se retrasará porque el padre de la artista permanece delicado de salud, según comentaron medios de comunicación españoles.

El medio agregó que al parecer existen problemas entre Piqué y Clara Chía por la canción de Shakira, especialmente por lo que la frase: "Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques", que habría provocado dudas en la nueva novia del exfutbolista sobre si tenía dudas de haber dejado a la intérprete.

