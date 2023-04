Shakira vivirá entre la ilusión y JLo

Shakira cerró el ciclo después de abandonar Barcelona junto con sus hijos: Milán y Sasha, pero ¿qué piensan los menores al respecto?, te contamos.

El pasado 2 de abril, la famosa anunció en redes sociales que sus planes de volar en instalarse en Miami, tras su mediática separación con el futbolista Gerard Piqué, por fin se habían concretado, por lo que iniciaba un “nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, agregó.

A pesar de que los deseos de la colombiana se conocían desde meses atrás debido a que fue parte del acuerdo legal por la custodia de sus hijos, las enfermedades de su padre William Mebarak y su madre Nidia del Carmen Ripoll, frenaron el “itinerario”, además de las vacaciones navideñas que también crearon conflicto entre la expareja.

Cabe mencionar que Shakira aparentemente vivió en España desde el 2012, aunque ella aseguraba que fue hasta el 2015, tras el nacimiento de su segundo hijo, que decidió fijarse en Barcelona.

Los entonces niños, fueron el producto de la relación de más de 12 años entre Shakira y Piqué y convivieron en la mansión de Esplugues de Llobregat.

Si bien Milan y Sasha nacieron y crecieron en tierras europeas, la periodista española, Lorena Vásquez, reveló en su programa que más allá de la tristeza por su padre, los niños “están” emocionados de rehacer su vida en Miami.

“Los niños están muy ilusionados con su marcha y lo viven con mucha ilusión”, dijo.

La comunicadora externó que Piqué estaría molesto con la partida a pesar de que la mudanza fue en mutuo acuerdo.

Hasta el momento se conoce que Milán y Sasha acudirán a una exclusiva escuela el próximo 11 de abril. El colegio tiene un costo de matrícula superior a los 45 mil dólares y está entre las 20 mejores instituciones educativas.

Nuevos vecinos

Sin duda ya no habrá más brujas en los balcones y mucho menos bardas atravesando la propiedad, lo que tendrá Shakira en su nueva residencia de North Bay Road, en Miami, Florida, serán a muchos vecinos famosos.

Desde ya Shakira habitará una residencia que ella adquirió en 2001 por 3.4 millones de dólares; actualmente está valuada en 20 millones de dólares; y si se creyera que nada es casualidad en la vida, fue una gran fortuna que en las dos ocasiones que intentó venderla, en 2013 por 13 millones de dólares y en 2019 por 15.9 millones de dólares, no haya encontrado comprador.

Esta mansión fue construida en 1951, cuenta con seis dormitorios, siete baños, una amplia cocina, una sala enorme y un comedor abierto, además tiene muelle privado, una piscina y una cabaña, todo esto en un área de más de mil metros cuadrados; pero lo mejor de todo es que cada mañana podrá encontrarse con celebridades como Matt Damon, JLo, Ricky Martin, Cindy Crawford, por mencionar algunos, ya que también comparten el mismo código postal.