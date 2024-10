Shakira en México: ¿Cuánto cuestan los boletos?

La cantante, Shakira viene a cautivar a Latinoamérica con "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" , en el cual tendrá tres paradas en México.

Pese a que el concierto de la colombiana es hasta el siguiente año, la venta de boletos para fans comenzó desde este martes y en los próximos días será la venta general. Las fechas de Shakira en México son:

12 de marzo – Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León.

16 de marzo – Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco.

19 de marzo – Estadio GNP Seguros en CDMX.

Si no alcanzaste a registrarte para la venta de fans o no alcanzaste boletos, no te preocupes aún tienes unas oportunidades más para conseguir tu boleto y mover las caderas frente a la mismísima Shakira.

Preventa Priority: 9 de octubre a las 9:00

Preventa Citibanamex: 10 de octubre a las 14:00

Venta General: 11 de octubre a las 14:00

Por ello, te compartimos el precio de los boletos en Ticketmaster, cabe mencionar que todos los costos son publicados sin cargo por servicio, por lo que necesitarás tomar en cuenta entre 10 y 20 por ciento más del costo de la entrada para el valor final.

Estadio Akron, Guadalajara

Sección A: de 8 mil 50.75 a 8 mil 856 pesos.

Sección B: 7 mil 318.75 pesos.

General: 1, 217.50 pesos.

Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Rojo: 11 mil 942 pesos.

Amarillo: 8 mil 050 pesos.

Rosa: 6 mil 830 pesos.

Azul: 5 mil 610 pesos.

Morado: 4 mil 390 pesos.

Café: 3 mil 170 pesos.

Zona GNP: 3 mil 536 pesos.

Verde B: 3 mil 048 pesos.

Naranja B: 1 mil 950 pesos.

Verde C: 1 mil 340 pesos.

Naranja C: 1 mil 217 pesos.

General B: 1 mil 584 pesos.

Estadio BBVA, Monterrey

Cancha A: 8 mil 50.75 pesos.

Cancha B: de 6 mil 830.75 a 7 mil 855.30 pesos.

Cancha C: 5 mil 610.75 pesos.

Cancha General: 1,217.50 pesos.

Poniente: 5 mil 366 pesos.

Oriente: 5 mil 366 pesos.

