Hace unas semanas, Shakira lanzó el tema "Music Session 53" en colaboración con Bizarrap, en el cual sacó todo el tema sobre su relación con Gerard Piqué, con quien no tuvo piedad y le tiró con todo. Dicho tema logró ser un éxito a nivel mundial logrando romper récords en reproducciones en diferentes plataformas como YouTube y Spotify.

A pesar de que la colombiana realizó esta tiradera haciendo una comparación entre los relojes Casio y Rolex, a Piqué pareció no importarle demasiado ya que aprovechó el tema y a apareció utilizando la marca de reloj, al igual que manejando un carro Twingo, marca de carro que también se mencionó en la canción.

Tras el tema comenzaron a circular rumores sobre un crisis entre el futbolista español y Clara Chía, sin embargo todo parece indicar que fue falso, pues Piqué compartió una fotografía en sus redes sociales haciendo oficial su relación con la joven.

Antes de dar a conocer su separación, Piqué estuvo envuelto en rumores que indicaban que le habría sido infiel a la cantante de "Monotonía" con una joven de nombre Clara Chía, posteriormente fueron captados juntos en varias ocasiones, lo que les ocasionó fuertes críticas.

Pero todo parece indicar que la pareja ha decidido dejar atrás los comentarios de la gente para gritar su amor a los cuatro vientos, pues recientemente el exdefensa del Barcelona presumió en su cuenta de Instagram la primera foto al lado de su novia, ya como pareja.

En la postal ambos aparecen en un restaurante y mientras ella sonríe a la cámara, él se recarga tiernamente en su costado.

Usuarios se lanzan contra Piqué

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y de inmediato llenaron la publicación de Gerard con fuertes críticas y hasta estrofas de la nueva canción de Shakira.

"Es igualita que tú", "Claramente quiere una nueva canción", "Cambiaste un Rolex por un Casio", "Me duele ver esta foto", " A este man le gusta ver el mundo arder", "Igualita que tú", "Clara-mente no me lo esperaba", "Ya estoy esperando el nuevo lanzamiento de Shakira", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con esta imagen también habrían desmentido los rumores que aseguraban que su relación atravesaba por un mal momento, y es que supuestamente Chía había dejado el departamento que ambos comparten tras escuchar el tema de Bizarrap y Shakira, donde la colombiana dejaría entrever que Gerard intentó regresar con ella cuando ya estaba con la joven.

MF