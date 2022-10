La imagen de Gerard Piqué va en deterioro, pues desde su ruptura con Shakira, debido a una supuesta infidelidad, los fans de la pareja se han inclinado por apoyar a la cantante colombiana y, ahora, se suma un nuevo desfiguro que deja en evidencia los modales del jugador del Barcelona, luego de que escupiera a Pedro Cortés, delegado de la selección española de futbol, mientras se encontraba en estado de ebriedad; fans de Shakira se alegran de que ya no estén juntos.

Pese a que los señalamientos de que Piqué tiene muy mal temperamento y, pocas veces, demuestra sus buenos modales se han acrecentado desde que se dio a conocer su separación de Shakira, hace casi cinco meses, no es la primera vez que es señalado de "mal educado", pues se ha caracterizado por irrespetar hasta a sus propios compañeros del Barcelona. Pero ahora, hizo un nuevo desplante mientras se encontraba celebrando el más reciente triunfo del equipo, junto a los jugadores del Barcelona. El evento tuvo lugar mientras los festejados abandonaban un bar español, luego de las seis de la mañana, y Piqué, en visible estado de ebriedad y con aparente energía, pues reía tambaleante junto a otros futbolistas, lanzó un escupitajo a Pedro Cortés, delegado de la selección española de futbol, mientras este se encontraba de espaldas y no podía percatarse acerca de quién había llevado a cabo tal hazaña.

Derivado de este momento, que fue captado en video, y ya circula en las redes sociales, no sólo las y los fans de la cantante se han pronunciado en contra de su comportamiento, sino que seguidores del Barça también han desaprobado la actitud del deportista, tachándola de irrespetuosa, pues el escupitajo fue dirigido a una figura de autoridad dentro del futbol español, asegurando que Piqué "no siente respeto por nadie". Recientemente, Piqué celebró un gol dirigiendo un escupitajo a la afición española. Otro de los aspectos retomados en redes sociales es que el defensor del Barcelona no cuenta con ética deportiva, ya que consume grandes cantidades de alcohol durante las temporadas de futbol, lapso en el que debería de cuidar su estado de salud y concentrarse en su rendimiento.

También hubo quienes recordaron las supuestas declaraciones de Gerard, en las que indicaba que, junto a su nueva pareja Clara Chía Martí, 22 años menor que él, se sentía más feliz y joven que nunca, expresando que la juventud no está peleada con la madurez, razón por la que se alegraban de que Shakira ya no estuviera a lado de una persona con el temperamento y falta de moderación del jugador español. Mientras Piqué es sentenciado en redes sociales por sus comportamientos, "Monotonía", la nueva canción de Shakira, en la que habla de la ruptura de su relación, ha conquistado las plataformas de música batiendo records a menos de una semana de que la canción y su video musical fueran lanzados.

