Lo volvió a ser. Shakira acaba de lanzar su nuevo hit El Jefe, en colaboración con Fuerza Regida, el cual en apenas dos horas ya tenía un millones de reproducciones en youtube y en tendencia en redes sociales.

Esta nueva canción ya había ocasionado expectativa entre sus fans y seguidores, quienes ya estaban ansiosos de poder ver el nuevo material de la colombiana, pero ahora en unión de géneros musicales del pop y el regional mexicano como lo es Shakira y Fuerza Regida.

El Jefe es un corrido de protesta social donde la cantante Shakira y Jesús, vocalista de Fuerza Regida, hablan de la clase obrera que se la pasa trabajando arduamente y no alcanzan los privilegios que tienen.

“Son 07:30 y suena la alarma, con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Llevo a los niños a las 09:00…”, dice la primera estrofa del tema a cargo de la colombiana.

“El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina”, continúa Jesús donde también se resalta: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz, me tiene de recluta el muy hijo de…”.

Además de, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para enviarle un mensajito al padre de Gerard Piqué, Joan Piqué Rovira, un empresario catalán, que supuestamente le habría enviado una carta a la colombiana para que abandonara la casa donde habitaba en Barcelona, tras su separación del exfutbolista.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, se escucha en una de las estrofas de la melodía.

Luego de esto, es que los cibernautas no perdieron el tiempo y de inmediato crearon los clásico memes, los cuales le dan un toque especial a la situación.