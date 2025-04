Paapa Essiedu, actor británico de origen ghanés, ha sido seleccionado para interpretar al profesor Severus Snape en la próxima serie de televisión de Harry Potter producida por HBO. Esta nueva adaptación promete ser una versión más fiel y detallada de los libros originales de J.K. Rowling, con un elenco renovado y una narrativa que se desarrollará a lo largo de una década.

Trayectoria de Paapa Essiedu

Nacido el 11 de junio de 1990 en Londres, Essiedu creció en Walthamstow, al este de la ciudad, junto a su madre, quien era profesora de moda y diseño. Aunque inicialmente aspiraba a ser médico, su pasión por el teatro lo llevó a estudiar en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama .

Su carrera despegó en el teatro, destacándose en producciones de la Royal Shakespeare Company. En 2016, se convirtió en el primer actor negro en interpretar a Hamlet en esta compañía, recibiendo elogios por su actuación.

En televisión, Essiedu ha participado en series como I May Destroy You, por la cual fue nominado al Emmy y al BAFTA, Gangs of London, The Lazarus Project y Black Mirror: Demon 79 .

Controversia por su elección como Snape

La designación de Essiedu como Snape ha generado debate entre los seguidores de la saga. Algunos fans han expresado su descontento debido a que el actor no coincide físicamente con la descripción original del personaje, lo que ha derivado en críticas e incluso comentarios racistas en redes sociales .

Sin embargo, otros ven en esta elección una oportunidad para reinterpretar al complejo personaje de Snape desde una nueva perspectiva, manteniendo la esencia del personaje mientras se le da un enfoque fresco y contemporáneo.

El futuro de la serie

La serie de Harry Potter de HBO aún no ha anunciado a los actores que interpretarán a Harry, Hermione y Ron, aunque se han realizado audiciones masivas en el Reino Unido e Irlanda. Con J.K. Rowling como productora ejecutiva y la participación de talentos como Francesca Gardiner (Killing Eve) y Mark Mylod (Succession), la serie busca ofrecer una visión renovada del mundo mágico que ha cautivado a millones .

Se espera que la serie se estrene en 2026, brindando a una nueva generación la oportunidad de sumergirse en el universo de Harry Potter con una narrativa más profunda y detallada.

