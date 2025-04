Natalia Lafourcade deja hablar a su alter ego en un disco hecho de fantasía y raíz

Natalia Lafourcade llega a los 40 años y lo celebra con el lanzamiento de "Cancionera", un disco que, más allá de ser su décima producción de estudio, representa una transformación interior, una nueva búsqueda artística y la materialización de un alter ego que la llevó a explorar territorios insospechados. El álbum estará disponible a partir del 24 de abril, fecha que coincide con el inicio de su nueva gira, cuya primera parada será el Teatro del Estado en Xalapa, Veracruz. A Guadalajara llegará el 4 de mayo, con un concierto en el Auditorio Telmex.

Durante una conferencia de prensa, Lafourcade compartió detalles íntimos sobre el proceso de creación del disco y sobre lo que significa, en su vida y en su carrera, la irrupción de este personaje: la cancionera. "Este último trabajo musical me genera mucho orgullo. Es un disco que grabamos a finales del 2024 en los estudios de Sony Music, estuvimos tres semanas trabajando en formato análogo, en cinta, con un proceso audiovisual tejido con el proceso musical", explicó.

Te recomendamos: Conoce los estrenos de Prime Video del 15 al 20 de abril

"Cancionera" contiene 14 pistas y tiene una estructura narrativa que, según Lafourcade, se acerca a la forma de un cuento. "Como todos mis discos, inicia con mi trabajo personal: en la silla, con la guitarra, con la letra. Poco a poco va tomando una evolución orgánica, natural, hasta que en un punto se vuelve colectivo, con un gran grupo de personas trabajando por la música".

Pero lo que distingue a este álbum no es solo su hechura artesanal ni su narrativa sutil, sino la figura que lo habita. "La cancionera llegó en un momento en donde yo estaba a punto de celebrar mis 40 años. Estaba preparando un texto para agradecer a mi familia, a mis amistades, a las personas que me han acompañado en este camino… y de pronto apareció la letra de Cancionera. Siento que me habló directamente, como cancionera que soy, pero también inspirada en todas las cancioneras y cancioneros del mundo, en quienes han inspirado mi camino".

Para Natalia, este nuevo personaje es más que un concepto artístico. Es una energía que la condujo hacia otras formas de crear, hacia una faceta más lúdica, más libre. "La cancionera me invitó a ir apagando la mente, a crear desde otras búsquedas, desde otras formas. Se fue iniciando el proceso de agrupar la música, las canciones, los momentos, hasta que todo tomó su verdadero sabor, su forma, su alma en el estudio de grabación".

Lafourcade reflexionó también sobre el punto vital desde el cual surge esta obra: la madurez, el paso del tiempo, la limpieza simbólica que ocurre al llegar a una nueva década. 2Al llegar a los 40 hay una limpieza, esa fue mi sensación. Quería limpiar la casa, mi closet… desde lo más básico, como ese pantalón que llevo cinco años queriendo que me quede, hasta lo más profundo. Me estoy enraizando más a la presencia de las cosas, dándole su lugar a cada cosa. Valoro mucho lo que estoy haciendo. Practico la lealtad propia".

Cancionera surgió de forma casi orgánica, como un susurro que fue cobrando forma. La primera canción del disco, titulada Apertura, es una pieza instrumental al piano compuesta durante la pandemia en Veracruz. "De ahí empezaron a brotar pequeñas señales de que la cancionera quería manifestarse. En mayo del año pasado, ya me di cuenta de que estaba componiendo algo más grande, que las canciones contaban una historia y que juntas formaban un universo".

Ese universo incluye una fuerte conexión con México. "Como siempre lo he dicho, México es mi gran inspiración. Sus músicas tradicionales, la manera en que nos comunicamos, el sentido del humor, la picardía, el doble sentido… todo eso está reflejado en el disco. En un momento donde México está en boca del mundo, me da gusto poder compartir eso desde mi tierra, desde Veracruz, donde como frijoles todos los días, maíz, nopal… me siento muy aquí, muy de mi tierra".

A través de la cancionera, Lafourcade descubrió también nuevas formas de expresión artística. "La energía de la cancionera me llevó a entrar en espacios más ligados a la fantasía, al mundo imaginario. Me arrinconó a la creatividad máxima: desde la danza, la pintura, el movimiento… cosas que me gustan pero que quizás tenía guardadas en un cajón".

Más que un simple alter ego, la cancionera es una compañera que la empujó a cuestionarse, a abrirse, a volver al juego. "Me dijo: ‘no me importa quién seas, yo solo quiero tu verdad’. Eso me llevó a permitirme hacer cosas que pensaba que no podía hacer. Me recordó que en la imperfección hay algo interesante, que la autenticidad de lo espontáneo tiene un valor muy poderoso".

La Frase:

“Me siento útil en el mundo porque me puedo dedicar al canto, a la conexión humana, a la creatividad colectiva. Eso me hace sentir que todo tiene sentido. Estoy muy inquieta por ver hacia dónde va esta paloma, a ver a dónde vuela”.

NA