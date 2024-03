Dentro del mundo del cine, encontramos clásicos propios de la temporada, y al hablar de Semana Santa también encontamos films propios de dicho periodo. A continuación de dejamos diez películas que usuarios y cinéfilos recomiendan ver este perido semanal.

ESPECIAL/Filmaffinity

Ben-Hur

Esta película de William Wyler se estrenó en 1959 y engloba los géneros épico y dramático, fue protagonizada por Charlton Heston, lo que lo haría ganador del Óscar a mejor actor. Es una de las películas mejores calificadas por usuarios y cinéfilos.

ESPECIAL/ Filmaffinity

Los diez mandamientos

Esta es otra de las películas que las personas disfrutan proyectar en estos días, en donde también encontramos al actor Charlton Heston. Este film producido por Cecil B. DeMille en 1956 con duración de más de tres horas fue ganadora de un Oscar a mejores efectos especiales.

ESPECIAL/ Filmaffinity

Espartaco

Este film de 1960 se encuentra en los clásicos para ver en Semana Santan. Esta película fue dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas. Fue merecedora de cuatro premios Óscar a mejor actor de reparto, fotografía, mejor dirección artística y vestuario, además de recibir un Globo de Oro.

ESPECIAL/ Cineycine

Quo Vadis

Otro clásico estadounidense de la temporada, producida en 1951 por Mervyn LeRoy, recibió ocho nominaciones al Óscar, en las que no obtuvo la victoria, sin embargo se fue ganadora de dos premios Globo de Oro a mejor actor de reparto y fotografía.

ESPECIAL/SensaCine

La Pasión de Cristo

Esta aclamada película estrenada hace 20 años en el 2004, fue dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel. La secuela tan esperada "La Pasión de Cristo: Resurección" ya está en proceso, llegando a los cones en 2025.

ESPECIAL/ Filmaffinity

La historia más grande jamás contada

Esta película de 1965 protagonizada por Max Von Sydow recibió cinco nominaciones al Óscar, y estuvo dirigida por George Stevens, David Lean y Jean Negulesco. En esta cinta cinematográfica encontramos nuevamente al actor Charlton Heston como Juan el Bautista.

ESPECIAL/SensaCine

La túnica sagrada

Este clásico de semana santa recibió cinco nominaciones al Óscar, recibiendo dos de ellas: vestuario en color y dirección artística. La película de 1953 fue dirigida por Henry Koster y protagonizada por Richard Burton, Jean Simmons y Victor Mature.

ESPECIAL/ Amazon

Rey de reyes

Uno de los protagoistas identificado por su representación del rostro de Cristo es Jeffrey Hunter en Rey de reyes. Este fil de 1961 fue producida por Samuel Bronston y la Metro Goldwyn-Mayer.

ESPECIAL/Filmaffinity

Barrabás

Otro clásico de Semana Santa que fue interpretado por Anthony Quinn. Pelicula italiana de 1961 dirigida por Richard Fleischer.

ESPECIAL/ Penguin LIbros ES

Las sandalias del pescador

Esta película surge como adaptación de la novela del australiano Morris West.Dirigida por Morris West y estrenada en 1968. Este film aunque no habla de la vida de Jesús, si no que se centra en la elección de Papa (historia situada en el Vaticano), es otra de las películas que no te puedes perder en esta Semana Santa.

