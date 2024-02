Selena Gomez hace su aparición en París destacando con su outfit 

La actriz y cantante Selena Gomez estuvo de paseo por la capital parisina, su paso por esta ciudad destacó por el elegante vestido negro que hizo alusión a las próximas tendencias en moda para este año, la intérprete de “Look at her now ha dado mucho de que hablar en los últimos días, pues además de deslumbrar con su look, la actriz compartió que el próximo 22 de febrero lanza una nueva canción titulada “Love On”.

El outfit de Gomez fue estilizado por una minifalda negra con apertura en la pierna, la cual la hace lucir un estilo elegante que destaca desde la primera vista y, haciendo que este tipo de prendas se vuelvan una tendencia para esta nueva temporada primaveral.

¿Cómo? Equilibra con el top más cubierto y con medias, accesorio aliado para llevar minifaldas y vestidos cortos en invierno. Luce un básico de armario que muchas tenemos en el clóset: un top de cuello alto y manga larga, en el mismo tono. Define la cintura con un coqueto cinturón con detalles plateados.

Para sumar aún más elegancia a este outfit, la intérprete de "Single son" eligió unas zapatillas con punta triangular, efecto de charol y moño en el centro, un guiño al estilo coquette que seguirá conviviendo con otra tendencia en los próximos meses. Además, llevó un abrigo muy glamoroso, en el mismo color de todo lo demás, pero con botones haciendo contraste.

Mientras disfrutaba un croissant con café, el estilo de Selena también llamó la atención. Lleva su cabello con ondas y volumen, peinado de lado. Mientras que en el maquillaje destacan sus labios en vivo rojo, un acento que no puede faltar en una visita a la "Ciudad de la Luz”. Además, lució sus pestañas muy curvas.

La actriz lució joyería dorada con este look: unas arracadas triples de tamaño mediano y varios anillos en oro y diamantes, de la marca francesa Messika. Estos son los que se pueden ver mientras sostiene su café, los cuales identificó la firma en sus redes sociales.

Minifalda y top de manga larga en color negro son dos prendas básicas que te pueden ayudar a lograr un estilo de impacto como el de Selena Gomez, solo elige el calzado y los accesorios que más se adapten a la ocasión o al estilo que deseas lograr.

SM