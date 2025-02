Selena Gomez anuncia su nuevo álbum i say i love you first

La cantante y actriz estadounidense ha sorprendido a sus miles de fans al anunciar su nuevo álbum titulado ‘i say i love you first’ el cual estará disponible a partir del 21 de Marzo.

Fue primero por una historia de Instagram que dio a conocer su nuevo proyecto musical, aunque los fans aún no sabían exactamente de que se trataba, ya que solo tenía escrito el nombre en una hoja de papel. Sin embargo, horas después reveló por medio de una publicación en todas sus redes que se trataba de un nuevo álbum.

En el anuncio la cantante presumió que se trata de un proyecto en colaboración con su prometido Benny Blanco, rapero y productor musical estadounidense. Aunque lo que más llamó la atención de los fans es que el primer sencillo, titulado Scared of Loving You ya está disponible en plataformas.

“Siempre los engaño chicos �� mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/3 �� Nuestra primera canción, Scared of Loving You está disponible ahora en todas las plataformas de streaming. La mercancía y los productos firmados para el álbum están disponibles para pre-orden ahora. ¡No podemos esperar a compartir este proyecto especial contigo pronto!" escribió en su publicación de Instagram.

Los productos de su tienda ya incluyen el álbum en vinilo y cds autografiados, además de sudaderas, y posters, pero vale la pena destacar solo están disponible para preventa.

La canción promocional es una balada, lo que deja a los fans emocionados por conocer el regreso de la cantante en esta nueva faceta musical.

