Robbie Williams descarta su participación en el próximo Super Bowl

El pasado 12 de febrero, el nombre del cantante británico Robbie Williams se volvió tendencia en todas las redes sociales, debido a que en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el inglés publicó que fue invitado por la NFL para ser parte del show de medio tiempo del próximo Super Bowl.

"Dios mío. Me acaban de pedir que haga el entretiempo del Super Bowl del año que viene. Me siento muy honrado, muchachos. Gracias" , escribió el intérprete de "Rock DJ", desatando un sinfín de especulaciones entre sus seguidores.

OMG. I’ve just been asked to do next year’s halftime at the Super Bowl. So honoured guys. Thank you ����❤️— Robbie Williams (@robbiewilliams) February 12, 2025

Sin embargo, la emoción no tardó en esfumarse, y es que, apenas unas horas después, el propio Williams salió a desmentirse. A través de la misma plataforma, el británico escribió un nuevo mensaje para confesar que todo había sido una broma para sus fans, producto de su aburrimiento: "No voy a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Me aburrí y decidí ponerme a trollear", confesó el artista.

I’m not doing the Super Bowl halftime show. I got bored and decided to get into trolling.— Robbie Williams (@robbiewilliams) February 13, 2025

Sus palabras, dejó a algunos decepcionados, mientras que otros se divirtieron con su sentido del humor y los comentarios de los usuarios: "Fue divertido ver las reacciones y los comentarios", "Mi vida está arruinada ahora", "¡Oh vamos!, el medio tiempo del Super Bowl necesita una buena actuación" , "Trollear puede ser divertido, pero el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl hubiera sido legendario sin ti", respondieron.

El anuncio inicial tomó por sorpresa a muchos, ya que Robbie Williams ha expresado en el pasado su deseo de presentarse en el escenario más visto del fútbol americano. Por ahora, el misterio sobre quién será el artista que liderará el espectáculo del Super Bowl 60 sigue sin resolverse.

