Este viernes Alfonso Gutiérrez Santillán, Vicefiscal Ejecutivo de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado, dio a conocer que ya se ha judicializado la carpeta de investigación que se sigue por Apología del Delito contra Los Alegres del Barranco, agrupación que el pasado 29 de marzo llevó a cabo una presentación musical en el Auditorio Telmex, donde presentó imágenes que aludían a lideres criminales del narcotráfico, como Nemesio Oseguera alias "El Mencho".

Explicó, como parte de este proceso se les citará por tercera ocasión a los integrantes de la agrupación y sus representantes, pero en esta ocasión, ante un juez.

Esto porque en la ocasión anterior en que se citó a Los Alegres del Barranco ante la Fiscalía de Jalisco, el pasado 17 de abril, decidieron no rendir declaración alguna.

"Acudieron nada más. Acudieron, pero no declararon. Digamos que acogieron a su derecho a no declarar, pero pues van a tener que regresar. Yo creo que lo mejor era que de una vez declararan en su primera visita y evitar una segunda, pero pues no lo quisieron hacer, así se lo recomendó su abogado, y tendrán que regresar", refirió el mandatario estatal el pasado miércoles.

El vicefiscal señaló que el delito por el cual se les señala no amerita prisión preventiva siempre y cuando se cumplan las disposiciones del proceso judicial, de no presentarse, podrían seguirse entonces otros mecanismos que sí incluyen, por ejemplo, orden de detención.

De llegar a ser encontrados responsables por Apología del Delito, los señalados podrían pasar de uno a seis meses en prisión

La primera vez que se citó a esta agrupación musical fue el pasado 11 de abril, sin embargo, ni ellos ni sus representantes acudieron aquel día.

Respecto del caso, el gobernador de Jalisco ha señalado en anteriores ocasiones que se ha citado a Los Alegres del Barranco para que puedan rendir su declaración sobre la relación que pudieran tener o no, con los líderes criminales sobre quienes han compuesto sus canciones, mientras que sus representantes, además, deberán hablar sobre los contratos que han tenido respecto de sus presentaciones.

Por ahora tienen pendiente una presentación el día 3 de mayo en Cihuatlán, y una en vilo el día 4 en el municipio de Tequila.

