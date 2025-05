Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 20 al 25 de mayo

Aries

La carta del As de Oros señala buena fortuna y prosperidad. Sin embargo, no bajes la guardia ni confíes en exceso. El martes se perfila como tu día más favorable. Se abren puertas en el ámbito laboral, podrías recibir ingresos extra y vivir momentos ideales para renovarte.

Tauro

La carta de La Torre indica transformaciones importantes. El miércoles será tu mejor día. Es una etapa para tomar decisiones firmes en cuanto a estudios o trayectoria profesional. Evita actuar impulsivamente y reflexiona antes de moverte. Presta atención a tus riñones y zona lumbar, y mantente bien hidratado.

Géminis

El Ermitaño te invita a mirar hacia adentro y prepararte para nuevos comienzos. El miércoles 21 de mayo marcará un día especial para ti. Aprovecha para hacer limpiezas energéticas y reorganizar tu espacio personal. Se aproximan avances laborales o el ingreso a instituciones relevantes.

Cáncer

El Loco te anima a seguir adelante sin aferrarte al pasado. El lunes será tu jornada clave, aunque podría venir cargado de tensión en lo laboral o académico. Evita dramatizar o sobrepensar: si algo no tiene arreglo, déjalo fluir. Cuida tus ojos, oídos y boca; protege tu salud frente al clima y refuerza tus defensas con vitamina C y omega.

Leo

La Carta de la Templanza representa aprendizaje y armonía tras tiempos complicados. El jueves se presenta como tu mejor día. Aunque la semana traerá mucho trabajo, estrés y pagos por resolver, también ofrece oportunidades para progresar. Vigila tus huesos y la circulación.

Virgo

El As de Bastos te otorga impulso y crecimiento personal. Es momento de aligerar tu vida y dejar atrás lo que no te suma. El viernes será tu mejor día. Tendrás compromisos de trabajo o estudio, y podrías participar en concursos. Cuidado con el sistema digestivo: los nervios podrían provocarte malestares intestinales. No te exijas demasiado.

Libra

La Rueda de la Fortuna marca una semana de dinamismo, prosperidad y equilibrio. Se te presentarán oportunidades para progresar en lo económico y laboral. Deja de intentar controlar lo que escapa a tu alcance: sonríe más y suéltate un poco.

Escorpión

La carta de La Fuerza te impulsa a soltar cargas emocionales y enfocarte en tu bienestar. Aunque tendrás días muy ajetreados, es vital que hagas espacio para ti y te abras a lo positivo que llega.

Sagitario

El Mundo anuncia expansión personal, viajes y nuevas oportunidades. Esta semana será favorable para cerrar acuerdos o avanzar con trámites importantes. Cuida tu sistema digestivo y modera los excesos. Si estás pensando en emprender, considera algo relacionado con autos, tecnología o servicios.

Capricornio

El Carruaje señala que estás en la dirección correcta. Se avecina un viaje o un negocio importante, posiblemente vinculado a alimentos, calzado o muebles. La semana será exigente, con trabajo, exámenes y pagos. Mantén tu rutina de ejercicio y aléjate de personas tóxicas. Guarda tus planes en privado: compartirlos antes de tiempo podría perjudicarlos.

Acuario

El Juicio te empuja a tomar decisiones claras: comprométete de verdad o da el paso y empieza de nuevo con más empeño. No te quedes por lástima o costumbre. Es buen momento para renovar cosas en tu vida, como el celular o los muebles. Evita volver con ex parejas o idealizar personas que no lo merecen. Tu encanto es natural, pero no lo confundas con dar segundas oportunidades mal merecidas.

Piscis

La carta del Diablo trae consigo abundancia inesperada, suerte en juegos de azar y facilidad para generar ingresos. No obstante, también hay energías negativas a tu alrededor: personas con envidia o intenciones manipuladoras. Protégete con un listón rojo en el tobillo izquierdo, objetos de plata u oro, y agua bendita en casa. Presta atención a tu salud, especialmente pulmones, esófago o posibles hernias.

