Sean Connery: las cariñosas palabras de Harrison Ford hacia su "querido amigo"

Harrison Ford ha rendido tributo a su "querido amigo" Sean Connery, quien murió el pasado viernes a la edad de 90 años.

Los actores trabajaron juntos en la secuela "Indiana Jones y la Última Cruzada", donde Connery protagonizó al padre de Ford en el filme, Henry Jones.

"Fue mi padre... no en vida...pero sí en la tercera parte de Indy", dijo Harrison en una entrevista con Variety.

"Lo pasamos bien. Si está en el cielo, espero que tengan clases de golf. Descansa en paz, querido amigo", añadió.

Ford recordó el "placer" de llevar a Connery "de paseo en el sidecar de una motocicleta rusa, atravesando un sendero montañoso lleno de baches y viéndole retorcerse".

Harrison Ford recordó el "placer" del recorrido en motocicleta que dio junto a Sean Connery en la película. GETTY/PARAMOUNT PICTURES

El tributo de Ford al actor de James Bond ha sucedido al de muchas otras estrellas de Hollywood.

Homenaje de los otros 'Bond'

Robert De Niro, Kevin Costner, Michael Cain y los también intérpretes del mítico agente 007 Daniel Craig, Pierce Brosnan y George Lazenby han expresado sus condolencias.

Brosnan escribió en un post en Instagram que Connery había sido su "mejor James Bond de niño y también para el hombre que se convirtió en Bond también".

La familia de otro de los intérpretes de Bond, Roger Moore, tuiteó que para el actor también "Connery fue el mejor James Bond siempre".

Sean Connery y Micheline Roquebrune se casaron en 1975. GETTY IMAGES

Connery fue especialmente conocido por su rol en siete películas de James Bond entre 1962 y 1983. Estas incluyeron Dr No, From Russia with Love y Goldfinger.

El mítico actor murió mientras dormía en Bahamas acompañado por su familia.

La viuda del actor confirmó que este había sido diagnosticado con demencia y que eso "no era vida para él", dijo al dominical británico The Mail.

"Cumplió su deseo final de irse sin tormentos", añadió, y dijo que el actor "no era capaz de expresarse" en el período previo a su muerte.

Durante su carrera, Connery ganó un Oscar, dos Baftas y tres Globos de Oro.

