Se asoma el terror en la casa de los "inquilinos"

Este fin de semana se estrena en la cartelera nacional la cinta de terror mexicana los “Inquilinos”, una producción de All About Media que se filmó en Guadalajara durante 2015, tres años tuvieron que pasar para que por fin viera la luz esta película que promete arrebatarle varios sustos a los espectadores. El proyecto es protagonizado por Danny Perea, Erick Elías y Gabriela Roel, entre otros. Durante marzo de este 2018, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), “Los Inquilinos” tuvo su premier en el Teatro Diana de nuestra ciudad.

En entrevista, el tapatío Erick Elías comparte la experiencia de filmar en nuestra ciudad y con un género que ha sido retomado en México con más fuerza. Explica que el arte de generar atmósferas de suspenso es todo un reto, porque se requiere de un momento determinado de ritmo y precisión en cada escena.

“Hubo muchas cosas que nos ayudaron a nosotros como actores a generar estas atmósferas, punto número uno, desde que nos entregaron el guion, el cual es muy bueno y al leerlo te genera esa sensación de suspenso, de miedo y de terror, eso ya es un plus; por otro lado era la locación, un elemento básico para una película de este género, en genera la transformación, el maquillaje y la dirección, todo fue un conjunto de cosas para que fueran parte de la película. El terror es uno de los géneros más difíciles en los que me ha tocado a mí participar, todo tiene que estar en el punto exacto para que no se desvié la atención”.

Sobre la trama, cuenta Erick Elías que la historia a grandes rasgos se trata de una pareja que por una situación económica llegan como inquilinos nuevos de una colonia donde les empiezan a pasar cosas sobrenaturales. “Mi personaje es escéptico de estas situaciones y es de defender y descubrir de dónde están surgiendo estas cosas sobrenaturales”.

Imagen promocional de la cinta. ESPECIAL

En cuanto a arriesgarse a hacer cine de suspenso y terror cuando en México, son las comedias las reinas de la taquilla, el productor José Manuel Flandes habla de acercarse a otros géneros y ofrecerle a la audiencia otras historias.

“Estamos muy contentos con el resultado de la película, es un filme realmente de terror, y se trata de buscar otros géneros, estar en las comedias románticas es muy cómodo, pero hay que buscar otras cosas, es un buen momento para el cine que se hace en México, el público está acudiendo a las salas”, dice José Manuel.

“La película no se nos complicó en ningún momento, rodar en Guadalajara era el reto, somos una productora de la Ciudad de México y no sabíamos qué tal iba a estar rodar acá y la verdad es que trabajamos súper contentos, hay gente con mucho talento que nos apoyó, filmar fuera, durante cinco semanas de rodaje, fue muy grato”, finaliza José Manuel en relación de que esta película ayudó mucho en la convivencia porque toda la producción se vio la cara las 24 horas del día por más de un mes.

¿De qué se trata la cinta?

Escapando de una mala racha, “Luzma” y “Demián”, una joven pareja, se muda a un viejo departamento para comenzar de nuevo. Pronto se darán cuenta que en la vecindad habita una fuerza sobrenatural que los confrontará con sus peores miedos, poniéndolos en peligro y convirtiéndolos poco a poco en... los “Inquilinos”.