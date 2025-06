Scarlett Johansson encabeza el panel de ‘Jurassic World Rebirth’ en la CCXP México 2025

"Jurassic Park" se ha convertido en una de las sagas cinematográficas más queridas y también más cuantiosas de Hollywood, tantos años después de que Steven Spielberg fascinara al mundo con la primera entrega de la franquicia, en 1993, con su odisea inolvidable de científicos extraviados en una isla inmensa, y perseguidos por dinosaurios animatrónicos que cambiaron para siempre la manera de hacer y de disfrutar el cine.

Pero Jurassic Park todavía tiene muchas más historias que contar, y la saga, que creció a límites insospechados desde "Jurassic World" (2015), con una nueva gama de entregas, personajes y dinosaurios insaciables, alista el estreno de un nuevo capítulo para este julio, "Jurassic World Rebirth", cuyos pormenores fueron compartidos por el mismo elenco de la película durante la CCXP México 2025, en un panel magistral en el cual EL INFORMADOR estuvo presente.

Los recintos del Centro Citibanamex y sus cientos de asistentes aguardaron durante todo el día a que llegara este momento, pues no solo era un acercamiento directo a la entrega más reciente de esta saga que tiene miles de fanáticos mexicanos y en el resto del mundo, sino porque también contó con la presencia de oro de la actriz Scarlett Johansson, que protagoniza la cinta, y el resto del elenco entre los que se incluyen Jonathan Bailey, el mexicano Manuel García Rulfo -que protagonizó "Pedro Páramo"-, Rupert Friend, Mahershala Ali, y el director del filme, Gareth Edwards.

El público dejó de tener acceso al panel cuatro horas antes siquiera de que este iniciara: cientos de personas tan solo habían ido para ver a Scarlett Johansson en persona, actriz que ya se ha hecho un lugar importante en la cultura geek por papeles como la "Viuda Negra" de Marvel, "Lucy" y "Bajo la piel", y por prestar su voz en sagas queridas como "Transformers", "Bob Esponja", entre otras. Era por tanto, una de las personalidades más importantes y esperadas para la CCXP México 2025, y no decepcionó.

Jurassic World: Rebirth promete revitalizar la saga con una nueva era de aventuras prehistóricas. SUN/ /H. Salvador.

Scarlett Johansson conquista la noche

La espera de horas, frustraciones y organizaciones apresuradas valió la pena: la muchedumbre se deshizo en un aullido que resonó como una explosión en todo el recinto del CCXP 2025 cuando el panel de "Jurassic World Rebirth" dio inicio; el escenario quedo cubierto de humo mientras sonaba una alerta que tiñó el panorama de rojo, y un escuadrón armado apareció de pronto, deslizándose por las sogas, y con enormes fusiles como si los dinosaurios de la película se encontraran ocultos entre el público.

Uno a uno, los protagonistas de la película comenzaron a aparecer; el director Gareth Edwards, Rupert Friend, Mahershala Ali, Manuel García Rulfo, y por último, en medio de la euforia comunal, la preciosa Scarlett Johansson, a bordo de un jeep blanco, se ganó la noche: quedó claro, por la intensidad de los aplausos y los gritos, que si la gente estaba ahí, era por nadie más que por ella. Según comentó el mismo director, era la primera vez que el elenco se reunía desde que finalizaron las grabaciones de la película, y agradeció que ocurriera en México.

“Fue un sueño, fue algo muy surrealista y loco que hiciéramos este viaje juntos”, dijo, emocionado, el director. “Fuimos a estas islas tropicales en medio de la nada, estos actores se convirtieron en una familia para mí y para los demás, creamos una pequeña burbuja, y esta es la primera vez que compartimos la película con el mundo”.

Johansson, a cuya belleza real no le hace justicia la pantalla, se mostró radiante, con una sonrisa solar, y un vestido atirantado de color negro que la hacía resplandecer entre la oscuridad del escenario. Cada palabra de la actriz era recibida por aplausos. Scarlett se dijo agradecida por estar en el país, cada que le era posible le comentaba al público que lo amaba, y aseguró que formar parte de esta nueva entrega era, en cierto modo, un sueño hecho realidad para ella.

“Es increíble estar aquí junto a este reparto impresionante. Tengo que decir que probablemente la primera vez que vi una película de Jurassic Park fue cuando tenía 9 o 10 años, la vi en el cine, y recuerdo que fue un momento formativo para mí. Incluso tenía una cobija de Jurassic Park en mi cuarto”, compartió la protagonista del filme. “Entonces ser parte de esto es un sueño hecho realidad, fue muy emocionante".

Si bien Scarlett Johansson fue indudablemente la más aplaudida de la noche, cada actor del elenco de “"Jurassic World Rebirth" recibió su dosis de amor masivo, en especial Manuel García Rulfo, el primer mexicano en formar parte de este universo cinematográfico, y quien agradeció al público las muestras de afecto en medio de cánticos comunales de “Viva México”. “Gracias a todos, qué ching*n estar aquí, me siento muy emocionado”, aseguró el actor.

"Jurassic World Rebirth" traerá más acción pero también terror a la saga

Una novedad de esta entrega será la inclusión de dinosaurios mutantes, híbridos de saurios resultantes de experimentos fallidos y manipulación genética, como verdaderas criaturas de terror que harán pasar pesadillas a los protagonistas de la nueva película. Esto implica que "Jurassic World Rebirth" mantendrá la esencia original que en primer lugar hizo popular a la saga, pero añadiendo también elementos modernos para refrescarla, mantenerla viva y llevarlas a audiencias más grandes. Es decir; será la misma historia de siempre, con su toque de acción y de nostalgia, de ciencia ficción y aventura, pero también de brutalidad, adrenalina y horror.

Scarlett Johansson hizo énfasis en cómo la cinta explora el terror desde la acción y la aventura, pero terror a fin de cuentas, y cómo fue una experiencia apasionante para ella como actriz.

“Los riesgos emocionales fueron muy altos. La película es aterradora, ya lo verán, espero que todos ustedes sientan ese terror porque es real, estuvimos en ese lapso emocional durante muchos meses, dejamos toda esa energía ahí y esperemos que de verdad disfruten esta película. Estamos muy emocionados de que la vean, de verdad es muy buena”, gritó la actriz, entre sonrisas y la euforia del público.

¿De qué trata “Jurassic World Rebirth”?

“Jurassic World Rebirth”,es la esperada secuela de la icónica franquicia jurásica, ambientada cinco años después de los eventos de de “Jurassic World Dominion”. Dirigida por Gareth Edwards y con guion de David Koepp, la película presenta a Scarlett Johansson como Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas contratada para liderar una misión secreta: extraer material genético de tres colosales dinosaurios que habitan en remotas regiones tropicales, con el objetivo de desarrollar un medicamento revolucionario para la humanidad.

Acompañada por el paleontólogo Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) y el líder del equipo Duncan Kincaid (Mahershala Ali), la expedición se ve comprometida al encontrarse con una familia civil náufraga en una isla que alberga oscuros secretos, incluyendo experimentos fallidos de InGen y la amenaza del Distortus rex, un mutante T. rex con seis extremidades. Con un elenco estelar y una trama que combina acción, ciencia y dilemas éticos, Jurassic World: Rebirth promete revitalizar la saga con una nueva era de aventuras prehistóricas.

El panel finalizó cuando los asistentes al CCXP 2025 tuvieron la oportunidad de atestiguar un clip inédito de “Jurassic World Rebirth”, nunca antes estrenado, y que dio un adelanto de la gran aventura jurásica que representará esta nueva entrega de la saga. El director, Gareth Edwards, mostró este pequeño clip como agradecimiento al público, al que al principio del panel había “retado” con mostrarles este adelanto, pero tan solo si eran lo suficientemente ruidosos. El público, por supuesto, aceptó la apuesta: el resto de la noche fue historia.

No todos los asistentes al CCXP México 2025 vivieron una experiencia satisfactoria. El número de fanáticos fue tal, que más de la mitad se quedaron sin la oportunidad de ver a los artistas invitados por los que, en primer lugar, habían acudido al evento. El escenario principal, el Thunder Stage, se cerró tres horas antes de que dieran inicio los paneles más importantes -como "Los 4 Fantásticos" y "Jurassic World Rebirth"- , e incluso el personal de seguridad del Centro Citibanamex aseguraba que ya no había cupo disponible, y que las filas de espera eran de más de cuatro horas. Paola Martínez, que compró su boleto específicamente para el día sábado para ver tanto a Pedro Pascal como a Scarlett Johansson, se quedó sin atestiguar a ninguno, ni siquiera por haber esperado casi cuatro horas en la fila. “Siento que estuvo muy mala la organización y el espacio muy pequeño para toda la gente que vino, hay muchos que se quedaron esperando mucho tiempo, no estaba tan barato el boleto, deberían pensar en la gente que vino desde muchas partes. No me pareció nada buena la organización”.

