Scarlett Johansson: ¿Por qué la actriz se oculta cuando está embarazada?

Para muchas mujeres, divulgar su embarazo es una forma de compartir con sus seres queridos la felicidad de recibir a un bebé en la familia. No obstante, hay quienes, por el contrario, lo que menos buscan es el reflector, y una de ellas es Scarlett Johansson.

"Quería tener mis propios sentimientos acerca de los cambios en mi cuerpo sin que otras personas me dijeran cómo me veían"

La actriz de Hollywood que fue nominada dos veces a los premios Oscar en su edición del 2020 por dos películas diferentes: "Marriage Story", en la categoría de "Mejor actriz"; y "Jojo Rabbit", en la de "Mejor actriz de reparto", ha establecido una práctica cada vez que se embaraza, y esa es la de desaparecer del foco mediático.

Lo hizo durante su primer embarazo, en el que trajo al mundo a su hija Rose Dorothy, fruto de su matrimonio con Romain Dauriac, y quien nació en septiembre de 2014, y durante su segundo embarazo, en el que procreó a su hijo Cosmo Just con su actual esposo, Colin Just, y al que le dio la bienvenida en agosto de 2021.

"He sido muy protectora con mis dos embarazos. Quería tener mis propios sentimientos acerca de los cambios en mi cuerpo sin que otras personas me dijeran cómo me veían, si les parecía positivo o negativo", dijo Scarlett en una entrevista que ofreció a la revista "Vanity Fair", dejando claro que quería evitar el escrutinio público, el cual, no sólo llegaba desde sus seguidores o medios de comunicación, sino de personas cercanas a ella, sobre todo mujeres.

"A veces no nos damos cuenta de la presión a la que sometemos a las mujeres embarazadas. En ocasiones la gente te traslada sus deseos, esperanzas y juicios sobre algo que no les corresponde. Para mí, estar embarazada siempre ha sido algo emocionante, pero también ha habido cosas no demasiado buenas al respecto, como ese escrutinio que te viene de mujeres que encima son muy cercanas a ti", expresó la actriz.

JM