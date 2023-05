La tarde de este miércoles 10 de mayo , Sasha Sokol reveló en su cuenta de Twitter, que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó al productor Luis de Llano por daño moral por violentar su dignidad, integridad física , intimidad y honor.

"El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México", escribió en su tuit.

Sasha Sokol mencionó en hilo que publicó en su cuenta que el Tribunal acreditó como ilícita la relación que De Llano inició con la cantante cuando ella tenía 14 años de edad.

"Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía", explicó.

El productor Luis De Llano tendrá que cumplir una sentencia que aún no se ha dado a conocer, también debe hacer una disculpa pública, además de que no podrá volver hablar sobre el tema con Sasha Sokol, y deberá pagar una indemnización, misma que la ex integrante de Timbiriche donará a una organización civil.

"La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual", expresó Sasha.

Finalmente la cantante agradeció a las autoridades por no dejar su caso de lado y recalcó que espera que más casos de abuso sean atendidos para que las víctimas tengan justicia.

"Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deben ser juzgados implacablemente. Sólo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea", finalizó.

TAMBIÉN LEE: Llueven críticas a Alejandra Guzmán por compartir foto junto a Silvia Pinal

MF