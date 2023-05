La cantante Alejandra Guzmán festejó en grande el “Día de las Madres”, al lado de su madre la famosa, emblemática y primera actriz Silvia Pinal. Evidentemente, Ale Guzmán no se iba a quedar con las ganas de publicar en sus redes sociales una foto con su mami; sin embargo, nunca imaginó que por esa foto la criticaran por “estar exhibiendo el estado de salud de su madre Pinal”.

No es la primera ni la última vez, que esto le ocurre a la cantante, pues cuando debutó en la obra de teatro “Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!”, se suscitó la misma polémica porque aparecía en silla de ruedas, cosa que causó inquietud a sus fans, quienes junto con algunos medios, hicieron un llamado para que no se expusiera de esta manera a la primera actriz.

En las redes sociales, la señora Pinal mayor en ocasiones suele aparecer en posts con sus hijos, entre ellos la “Ale Guzmán”, quién presumió algunas imágenes en Acapulco con ella el pasado mes de marzo, en donde Silvia Pinal se miraba tomando el sol en la alberca.

En otros casos, la actriz mexicana de tan solo 94 años se le ve sentada junto a Enrique y Alejandra, luciendo sonriente y querida por sus hijos; sin embargo, para varios usuarios aseguran que se ve cansada y que no es su mejor foto que ande circulando en la red:

“Se mira cansada”, “Qué barbaridad verla así, déjenos con la imagen de Diva”.

Por lo visto, también otras personas dicen que no tiene nada de malo esa publicación de Alejandra, sino al contrario:

"Por qué salen con sus cosas de 'no la expongas', ella está orgullosa de su mamá y siendo la señora Silvia Pinal, en su vejez plena, se ve hermosa, el cuerpo ya no es el mismo y no tenemos de qué avergonzarnos en esa etapa, ni avergonzarnos de nuestros padres, la decadencia es una parte de la vida, así como no ocultamos cómo babea un bebé, la vejez de los padres también nos debe parecer igual de tierna y por qué no simpática", compartió un cibernauta.

En resumen, se dice que ciertas críticas y especulaciones son debido al presunto robo que adoleció Silvia Pinal por parte de su propio hijo, llamado Luis Enrique, el cual fue desenmascarado por una revista que compartió audios donde la esposa de Enrique, “Mayela Laguna”, confiesa cómo habrían despojado parte de las riquezas de la actriz.

