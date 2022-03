Sasha Sokol: Critican a Cynthia Klitbo por comentarios sobre la cantante

Usuarios en redes sociales se lanzaron contra Cynthia Klitbo por un comentario que hizo sobre Sasha Sokol en una reciente entrevista con la periodista Inés Moreno, en la que confesó que estaba enamorada del productor Luis de Llano, pero que éste nunca le hizo caso.

"Luis era un encanto, y no fue mi novio porque no quiso; me encantaba", expresó Cynthia, al recordar cuando él le llegó a prestar dinero para que pagara la renta.

Luego de las acusaciones de Sasha sobre la relación de abuso que tuvo con De Llano, se revivió la charla en la que Klitbo confiesa su admiración y atracción por el productor, y que a pesar de que se le declaró y le propuso que tuvieran una relación, él se negó porque en ese entonces estaba con Sokol, que aunque era menor que Cynthia, estaba "más vividita", dijo la actriz.

"Me protegía siempre mucho, le decía 'Luis vamos a ser novios' y me decía 'estás muy chiquita', y le decía 'pero Sasha es más chiquita que yo'… 'pero está más vividita, tú no, tú eres una niña buena'…Y yo, más me gustaba Luis de Llano, porque me cuidaba como hija, me adoraba, y yo a él lo adoro", recordó.

¿Por qué Luis de Llano no salió con Cynthia Klitbo? Esto responde

Bromeando, Cynthia Klitbo se preguntó por qué De Llano nunca le hizo caso, y concluyó que posiblemente fue porque ella "era muy naca", y las parejas de él siempre habían sido tipo "Lady Di".

En la entrevista, Klitbo aseguró que a pesar de que Luis de Llano tenía 41 años entonces, su actitud jovial, como la de Marco Flavio, siempre le llamó la atención; consideró que su salida de Televisa fue una "gran pérdida para la empresa"; pero lo que más lamentó Cynthia fue que nunca la pelara Luis, a pesar de que ella le llevaba tres años a Sasha.

¿Qué es la sororidad?

En sus publicaciones en redes sociales, la actriz Cynthia Klitbo está recibiendo críticas por su comentario, el cual, algunas mujeres consideran poco sororo.

La sororidad, según el concepto más clásico de la Real Academia Española (RAE), es la "amistad o afecto entre mujeres" o la "relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento".

Sin embargo, es el feminismo el que realmente ha definido el concepto, pues nace del mismo movimiento.

AC