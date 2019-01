Sarah Brightman deslumbrará con su himno a la felicidad

La afamada soprano Sarah Brightman lanzó “Hymn” el año pasado, luego de un lapso de cinco años sin publicar material de estudio (el último fue “Dreamchaser”, de 2013). Con un repertorio alegre que busca ser un himno a la felicidad, la cantante llega en medio de su gira mundial al Auditorio Telmex de Jalisco, con un show que se divide en dos: la primera sección es retrospectiva y la segunda parte es dedicada más a lo nuevo. Durante todo el espectáculo hay muchos músicos en el escenario, incluyendo el coro: “Es muy teatral, espero que lo disfruten”, afirmó la cantante británica en entrevista vía telefónica.

En las grabaciones incluyó varias colaboraciones, con Vincent Niclo, Eric Whitacre Singers y Yoshiki, además de varios coros, entre ellos uno cristiano originario de Los Ángeles, y uno londinense más enfocado a la tradición musical clásica. Sobre la pausa que hizo en su discografía, Sarah comentó: “No he sacado un disco en cinco años. Había estado trabajando en otros proyectos, quise tomarme un tiempo libre, trabajando mi voz, pasando más tiempo con mi familia, con mis mascotas, cosas normales”.

La intención de un nuevo álbum vino de su productor, Frank Peterson: “Me habló y me dijo que era tiempo de hacer un nuevo disco. Me propuso hacer algo que nos hiciera realmente felices. Le dije que me gustaría hacer algo que me recordara a mi infancia, algo brillante, optimista. Siento que el mundo ahora es algo distópico, quise hacer algo seguro, familiar, divertido, con luz. Así son las canciones en ‘Hymn’”.

Parte de este nuevo repertorio Sarah ya lo conocía desde hace tiempo: “Todas las canciones tienen su propia historia, como la de ‘Hymn’.

Cuando conocí a Frank Peterson, mi productor, hace muchos años, me mandó un cassette con las canciones que creía que serían buenas para mí. Para ver si conectaban conmigo. La primera canción se llamaba ‘Hymn’, la escuché mientras iba manejando y me pareció hermosa, sorprendente. No la hice porque estaba en otro lugar, pero ahora sentí que era la canción correcta para hacer aquí y ahora”.

Con una voz de soprano y una formación clásica, Sarah ha sido catalogada como “cross-over”, al mezclar el pop con la música orquestal. Sobre esa cualidad, la cantante pone de frente la diversidad: “Creo que lo grandioso es que hoy en día podemos cantar de maneras diferentes y fusionar géneros. Si el público no tiene más opciones irá siempre a ver lo mismo: a fin de cuentas el punto es darles oportunidad de elegir diferentes cosas”.

Igual que su vocación por cantar sucedió de manera natural, la evolución de su carrera hasta el sonido que la ha caracterizado fue un resultado de sus diferentes facetas: “Mi carrera, a gran escala, no despegó hasta que ya tenía más de 30 años. Antes había hecho ópera, musicales, algunos discos pop, cosas así. Pero durante esos años tuve mucha experiencia trabajando en todas las áreas, por eso se siente muy natural trabajar con esos estilos juntos. Sé que ahora pueden llamarlo un sonido ‘Sarah Brightman’, pero para mí sólo ha sido cantar como sé hacerlo y hacer lo que me encanta hacer… Que a la gente le guste es genial”.

A propósito de su gira y su visita a México, la cantante platicó: “Siempre es una alegría ir a México, es como cantar en casa. Son muchos años ya los que he cantado allí. El público ha sido maravilloso conmigo. La gente a veces se comporta diferente en distintos países o continentes. A veces aplauden con el ritmo: soy una música, me llama la atención cómo las personas aplauden cuando se emocionan por una canción”.

Los inicios

Con una voz privilegiada como la de Brightman, la vocación por cantar fue algo natural desde la infancia: “No tuve que pensar en que fuera una carrera: allí estaba, me define. Tengo esta voz, la manera en que puedo interpretar, me senté a tocar el piano sin que nadie me enseñara. Creo que fue algo natural que lo hiciera, nunca lo dudé, jamás se discutió que esto es lo que haría. Sabía que tenía una gran voz desde antes de comenzar la escuela: mi mamá siempre me dijo que antes de hablar ya estaba cantando”.

Una cita imperdible

Sarah Brightman, martes 22 de enero, 21:00 hrs, Auditorio Telmex (Calle Obreros de Cananea 746, Villas Belenes). Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster, con un costo de 450 a 3,750 pesos, más cargos por servicio

Además de ese contacto desde el escenario, Sarah escucha a sus seguidores: “Me emociona mucho. Hay una gran cantidad de gente que me cuenta cosas, me busca luego de un concierto o me envía correos. Me abren su corazón, me cuentan que mi música les ha ayudado en sus periodos difíciles. También que les ponen mi música a sus bebés, porque los calma. He escuchado muchas historias muy lindas que me cuentan, que los hace felices. Ese es mi trabajo, lo que tengo que hacer”, finaliza.

Discografía

“Dive” (1993)

“Fly” (1995)

“Timeless” (1997)

“Eden” (1998)

“La Luna” (2000)

“Harem” (2003)

“Symphony” (2008)

“Dreamchaser” (2013)

“Hymn” (2018)

