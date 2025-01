Santa Fe Klan reclama que su ex Maya Nazor no lo deja ver a su hijo y ella responde

La tensión entre el rapero Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, y su expareja Maya Nazor ha llegado al ámbito público, alimentada por un intercambio de declaraciones a través de redes sociales. En el centro de esta polémica se encuentra su hijo, Luka, y las disputas sobre la convivencia y el cumplimiento de obligaciones económicas.

La postura de Santa Fe Klan

El intérprete de “Por mi México” expresó recientemente su tristeza por no poder convivir con su hijo de manera frecuente. “Su mamá se lo llevó de viaje para España y me pone triste; ella sí puede viajar con él y yo no. No me queda más que estar en el barrio, alivianar a la raza”, comentó el rapero oriundo de Guanajuato.

En sus redes sociales, Santa Fe Klan compartió evidencia de su cumplimiento económico al publicar una captura de pantalla de una transferencia por 250 mil pesos, correspondiente a la pensión mensual de Luka. Sin embargo, el artista asegura que enfrenta dificultades para pasar tiempo con su hijo. “Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día. Ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste”.

Además, señaló que Maya lo presiona legalmente para cumplir con los pagos. Según él, su expareja utiliza amenazas de abogados, lo que complica aún más su situación.

La respuesta de Maya Nazor

Por su parte, la influencer Maya Nazor respondió desmintiendo la versión del rapero. “Como cuando puede pasar un mes entero sin ver a su hijo ni preguntar por él y sale en videos haciéndose la víctima por darle a mi hijo las vacaciones que se merece”, señaló.

Maya aseguró que siempre está dispuesta a que Luka vea a su padre, pero afirmó que Santa Fe Klan no aprovecha las oportunidades que tiene para convivir con el menor. “De 7 de la mañana a 7 de la noche puede verlo, mientras no interfiera con las actividades escolares y de rutina del bebé. Pero él quiere llegar a verlo a las 9 de la noche, y cuando lo ve una o dos horas, es porque él así lo decide”.

Además, Maya acusó al rapero de incumplir con los pagos de pensión en los últimos meses, pese a la publicación de la transferencia bancaria. “Esa cantidad corresponde al mes anterior, pero él no ha dado dinero este mes ni en los últimos cinco meses”, afirmó.

Acusaciones y preocupaciones

Maya también expresó su preocupación por el bienestar de su hijo, asegurando que teme por la seguridad física, mental y emocional de Luka cuando está bajo el cuidado de su padre. Aunque no ofreció detalles específicos, insinuó que podrían existir riesgos de abuso en esas visitas.

La modelo también habló sobre su propia seguridad, responsabilizando directamente a Santa Fe Klan en caso de que algo le ocurra. “Si algo me pasa, culpo completamente a Ángel Jair Quezada Jasso por hacer las cosas como las está haciendo. Solo quiere ejercer violencia económica”, declaró.

Asimismo, Maya señaló que el rapero asiste a las visitas con guardias de seguridad, lo que para ella representa una forma de intimidación. “Que no se venga a hacer la víctima, solo quiere lastimarme y subiré las pruebas”, concluyó.

La relación tras la separación

Desde que la pareja anunció su ruptura, habían mantenido cierto nivel de discreción respecto a los detalles de su relación y la crianza de su hijo. Sin embargo, el conflicto ha escalado públicamente, generando un debate entre sus seguidores y la opinión pública.

Por ahora, el futuro de la convivencia y la relación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor parece incierto, mientras ambos continúan enfrentándose por el bienestar de Luka en medio de un entorno lleno de tensiones y controversias.

