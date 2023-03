A finales de 2022, Santa Fe Klan y Maya Nazor dieron a entender a través de sus redes sociales que no estaban más juntos. La pareja estuvo casi un año y medio junta e incluso trajeron un hijo al mundo, Luka. Sin embargo, todavía no hay información al respecto del motivo que los llevó a la ruptura.

Lo cierto es que a pocos meses de la separación, ha surgido una "indirecta" de parte de Maya, quien ha compartido un video a través de sus redes sociales, donde se la ve "interpretando" una canción de Nicki Nicole. Esta artista argentina lanzó recientemente su sencillo "No voy a llorar" y también se la asocia con la ruptura de la relación que tiene con su compatriota Trueno.

En el video colgado por la modelo de 24 años, se la puede ver luciendo un minivestido negro sin mangas y su melena lacia suelta. "A veces es mejor estar sola", fue el texto que eligió la madre de Luka para acompañar su audiovisual. "No voy a llorar cuando te vayas. No voy a sufrir si tú me dejas. Ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí. Yo ya no lloraré, si dices adiós, adiós te diré", son los primeros versos de la pieza musical.

Muchos interpretaron el video como un claro mensaje hacia Santa Fe Klan, que ya parece estar embarcado en un nuevo romance con Valentina Quirós. Uno de los comentarios que recibió el audiovisual de la influencer, colgado en la plataforma de TikTok, fue: "Aquí queda comprobado que el que falló fue él y queda comprobado que ni porque tengan lo mejor en casa, siempre te cambian por algo peor".

Pero otros internautas se hicieron presentes para dejar su opinión al respecto de la ruptura y del video compartido por Nazor. "Pues él dice ser de barrio, pero olvidó que la lealtad es lo primero" y "Lo conoció hecho un desmadre y la conquistó. Ella se enamoró y creyó que lo podía salvar. Sin embargo, para él fue más importante la fiesta y el vicio", fueron otros contundentes mensajes.

MF