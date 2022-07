Santa Fe Klan: El cantante sufre aparatosa caída en pleno concierto (VIDEO)

El rapero Santa Fe Klan se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera musical, ya que se dio a conocer que una de sus canciones formará parte de la película de “Black Panther: Wakanda Forever”, que se estrenará el próximo 11 de noviembre de 2022, además de que también se convirtió en padre por primera vez hace unas semanas.

Ahora el mexicano se encuentra realizando algunos conciertos por distintas ciudades de la República Mexicana interpretando varios de sus temas musicales como "Debo entender", "Te iré a buscar" o "Mar y tierra".

Santa Fe Klan se presentó este fin de semana en el Recinto Federal de Rosarito, Baja California para poner a cantar a todos sus fans con un increíble ambiente, sin embargo en pleno concierto, el intérprete de "Así soy" sufrió una aparatosa caída.

El video comenzó a circular en las redes sociales, en el cual se puede apreciar que el cantante está dispuesto a aventarse al público para que lo atrapen como todo un estrella, esto mientras interpretaba la canción "Cuidando el territorio", advirtiendo que lo atrapen.

"¡Pero me van a agarrar, eh, perros!", se escucha decir al cantante.

Momentos después, Santa Fe comienza a interactuar con los bailarines y elementos del staff, pero tras esto, el cantante es tacleado por uno de ellos por lo que perdió el control y sufrió la caída.

Tras el accidente, el rapero les reclamó a sus acompañantes.

"Se pasaron de ver..., perros, ¿pa' qué me agarran? ¿pa' qué me agarran si ya había dicho que me iba a aventar?", dijo el mexicano.

Afortunadamente el rapero no sufrió ninguna herida y pudo continuar con el espectáculo.

También lee: Santa Fe Klan y su novia comparten las primeras fotos de su bebé

MF