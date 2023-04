Sandra Echeverría reconoce su culpa a ritmo de mariachi

Este viernes 21 de abril se estrena en plataformas digitales el nuevo tema de Sandra Echeverría, “Mi culpa”, una canción ranchera compuesta por José Luis Roma y producida por Armando Ávila. El video que acompaña a esta pieza, grabado en el Museo Valle de Mexicali, Baja California, se lanzará un día antes, el jueves a través de su canal oficial de YouTube.

EL INFORMADOR conversó con Sandra sobre este tema que le recuerda a las canciones rancheras y tradicionales que le ponía su abuela cuando era niña. “Este tema me encanta, me lo mandó José Luis Roma, quien para mí es uno de los mejores compositores de la nueva generación”.

Recuerda que ella y su equipo lo habían buscado previamente para saber si tenía una canción para ella, “y tardó mucho, en algún momento perdimos la esperanza de que me iba a escribir y algo, y de repente me manda esta canción con un mensaje de voz que decía que pensó en Rocío Dúrcal y donde recordaba cómo ella sacaba la voz hasta arriba”, compartiéndole a Sandra además que ella también podía hacerlo para que luciera su voz con acordes del mariachi tradicional.

“Y cuando escuché el tema, sí me enamoré de él, porque sí es desamor y despecho, pero siento que está manejado como de otra forma. Todos hemos tenido una historia donde las cosas no funcionan, que estás en una relación media enfermiza o tóxica, o hay un rompimiento donde no se trata solo de señalar a la otra persona, sino de darnos cuenta de que también la culpa es nuestra, pues finalmente ahí estuvimos, lo soportamos, tuvimos expectativas o pensamos que en algún momento íbamos a cambiar a la persona y no sucedió”.

La moraleja del tema, dice Sandra, es mirar hacia dentro y darte cuenta de lo que estás haciendo mal, precisamente para no repetir y para que no te vuelva a pasar lo mismo en las siguientes historias de tu vida. “Es una canción bastante nostálgica y llegadora, a mí me pasó que cuando estábamos filmando el video en Mexicali, había partes en donde se ponían los ojos llorosos, porque realmente me metía en la canción y la sentía, y espero que el público también la sienta”.

Sobre el reto de seguir llevando la bandera del regional mexicano, señala que está en seguir buscando espacios para las cantantes como ella. “Lo más difícil es seguir peleando por espacios para mujeres, porque este es un género que está completamente dominado por los hombres y es muy triste, porque vamos a los premios y el 95% o más del elenco son hombres y el último porcentaje que queda son las mujeres que hemos visto toda la vida, pero no hay oportunidades para mujeres nuevas y es importante hacerlo. Yo crecí en donde había una ola importante de mujeres que admiraba y hoy en día es difícil encontrar esos espacios”.

Reitera que las mujeres siguen tocando puertas, para que les den mejores lugares y plataformas, “porque incluso en los estrenos (ves la lista) y son hombres, y hombres y hombres y a ti te dejan abajo como si fueras la oveja negra, pero tenemos que hacer equipo”. Expresa que en lo particular le gustaría hacer más colaboraciones con mujeres. Justo, adelanta que hay posibilidades de hacer algo con la Chiquis Rivera, ambos equipos de trabajo se están poniendo de acuerdo.

Además, acaba de grabar una colaboración con la cantante española, Jennifer Rojo, las juntaron para hacer una sesión de composición y les salió un gran tema que se llama “Quién diría”, la cual saldrá en un par de meses, además también están en proceso otro temas, los cuales serán con Horacio Palencia y Chelo Ramírez.

Todos los temas, a excepción de los de Jennifer Rojo y Chiquis, formarán parte de un EP de siete canciones, donde estará “Mi Culpa” así como el anterior sencillo “Se Me Olvidó Otra Vez”, pero también adelanta que se incluirá un tema que escribió con Mario Domm, “tuve el placer de escribir con él, porque no lo hace con mucha gente y fue un momento bien padre, es una canción bien bonita, pero muy triste, se llama ‘No Te Fui Suficiente’ y espero que la escuchen ya como en dos meses más o menos”.

En cuanto a la actuación, recordó que recibirá en Los Ángeles el Gracie Award en la categoría de Non-English Individual Achievement-Actress por su participación en “La Doña”. “Son premios que solo le dan a actores americanos y este premio en particular es para la Mejor Actriz Extranjera”, esto será el 23 de mayo. Estuvo además dos meses filmando en nuestra ciudad una comedia romántica que se estrenará en octubre, empieza por estos días una serie con Prime Video y filmará de nuevo otra película.

