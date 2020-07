Samo, en el espejo de la madurez

Reconstruir un corazón roto, crecer espiritualmente y saber perdonar los errores afectivos (ajenos y propios) es una tarea complicada, que requiere de paciencia y entereza. Esa fórmula de sanación la puso en práctica Samo, agregando un toque de inspiración musical para darle forma a “No me voy a morir de amor”, tema que estrena este fin de semana en plataformas y estaciones de radio.

La historia de esta canción comienza con el corazón roto del músico y un viaje a España. Samo recuerda que en el trayecto, su mánager le “obsequió el libro ‘Manual para no morir de amor’, de Walter Riso. Y ahora entiendo que fue uno de los mejores regalos que me han dado”.

La lectura de aquel texto fue catalizadora para crear el tema “No voy a morir de amor”, que en voz del propio Samo ofrece una visión de cómo en ciertos momentos “nos vemos sumergidos en relaciones que se vuelven tóxicas y dolorosas. De esas que todo mundo puede ver menos los que estamos dentro, hasta que llega el momento de mirarnos en un espejo. Al crearla me sentí liberado y empoderado”.

A diferencia de otros temas para corazones rotos, en esta pieza Samo deja claro que un amor que no funciona es cosa de dos. “Siento que fue importante escribirlo. La canción inicia reconociendo que yo me equivoqué, tomé malas decisiones, me quedé en un bache estacionado y eso está mal. Llegué a un punto de mi vida donde maduré lo suficiente para reconocerlo”.

La canción llega acompañada de un video, grabado en Boca del Río, Veracruz. La belleza de este rincón mexicano enmarca el tema en voz de Samo, quien reconoce que grabarlo en plena época de pandemia fue un desafío, pues en el material visual solamente aparece él.

“La pandemia ha sido difícil, pero no me ha detenido. El video originalmente lo grabaríamos en Uruguay. Se venía una promoción muy intensa por el Sur del continente, incluso ya tenía un par de conciertos en Panamá, pero está cancelado”.

Eso no quiere decir que Samo se quede cruzado de brazos. Para darle forma al video, por ejemplo, contactó con Juan Lara “un director muy joven y talentoso oriundo de Córdoba. Creo que siempre existe la manera de continuar haciendo cosas de una forma u otra”.

De estreno

Además de la canción que lanza hoy, Samo se presentará mañana 25 de julio con un concierto virtual en punto de las 21:00 horas. El concierto lo realizará desde el Pepsi Center de la CDMX y los boletos para disfrutarlo están disponibles en www.eticket.mx

Cabe destacar que este show forma parte de la iniciativa REMM, proyecto diseñado por artistas mexicanos para ofrecer conciertos vía streaming. Parte del dinero recaudado por la venta de boletos será donado para una fundación de adultos mayores. Descubre más en su Facebook: @ IniciativaREMM.