Sam Smith se baña de "Gloria"; su nuevo álbum 

Inmediatamente después de su aparición en SNL (Saturday Night Live), Sam Smith galardonado artista británico, lanza su cuarto álbum de estudio, “Gloria”, acompañado del video oficial de “I'm Not Here To Make Friends”, producida por Calvin Harris.

Dirigido por Tanu Muino (Lil Nas X, Harry Styles, Normani), el video oficial de “I'm Not Here To Make Friends” muestra a Sam como una visión en rosa (hecha a la medida por Tomo Koizumi), llegando con estilo en un helicóptero dorado.

Hedonista, emocionante y convincente, el público es testigo de Sam en su elemento mientras se apodera de una casa de campo llena de rebeldía en cada esquina, abrazando plenamente su momento. Las imágenes muestran a Sam teniendo un gran momento mientras se balancea en un gran candelabro conforme la canción va creciendo, y los asistentes de la fiesta celebran a su alrededor. Una alegoría de la individualidad sin complejos, las imágenes denotan libertad, alegría y autoexpresión, una introducción astuta a la temática del álbum.

Gloria, un desafío creativo

“Gloria” no es solo una revelación creativa, sino también personal. Es el sonido de grilletes reprimidos que se estrellan contra el suelo, de límites notoriamente violados, de un talento aún en busca de descubrir lo que significa ser verdaderamente libre; estar en contacto con su ser más íntimo.

Como un desafío creativo para una persona creadora de éxitos, Sam se propuso crear lo opuesto a un álbum de desamor; quería construir la armadura que anhelaban al crecer, el disco que deseaba tener para acompañar sus años de formación. “Gloria” cuenta con algunas figuras femeninas célebres del mundo musical de Sam (Jessie Reyez, Kim Petras, Koffee), además de explorar temas como el sexo, la pasión, la autoexpresión y la imperfección.

El título del álbum no es un guiño a una persona, sino a esa fuerza vital enigmática que eriza la piel, que Smith ha bautizado, “Gloria”. Al hablar de su álbum, Sam explica: “Gloria es también una celebración de todos los géneros y todas las divas femeninas, vocalistas y escritoras del pop que amo. Aproveché todos esos recuerdos y los puse en un álbum. Quería ser desafiante. ¿Mi álbum de diva? ¡Creo que sí! Creo que finalmente he dejado salir a mi Gloria”.

Un álbum de colaboraciones

Sus colaboradores desde hace ya un tiempo Jimmy Napes, Stargate y Max Martin ayudaron a impulsar el álbum de 13 canciones que se entrelaza audazmente entre el electro pop glitterball, el glorioso ensueño melódico, el dancehall freak-pop jamaiquino, la exquisita balada de piano y un himno interpretado por un coro.

Además del reciente lanzamiento “Gimme” junto a la cantante y compositora de R and B colombo-canadiense Jessie Reyez y la estrella jamaiquina del reggae Koffee, Gloria también cuenta con la desgarradora “Who We Love” junto a Ed Sheeran, el elemento básico de la eufórica pista de baile, “Lose You”, una hermosa canción de cuna “Gloria” y el gigante mundial, “Unholy” con Kim Petras.

Sam iniciará su gira mundial en el Reino Unido y se presentará dos noches en el O2 Arena de Londres, viajando por Europa y cerrando su gira por el Reino Unido y la UE en el AO Arena de Manchester. Llevando a Gloria por todo el mundo, Sam actuará en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.

“Gloria” es la versión más segura y creativamente satisfecha de Sam de sí mismx hasta la fecha. Su espíritu valiente se desborda a través del álbum, expresivo y exuberante en igual medida. La yuxtaposición de la religión y la liberación sexual dentro de Gloria se siente como una segunda oportunidad, a medida que entra en su verdad.

TRACKLIST

1. Love Me More

2. No God

3. Hurting Interlude

4. Lose You

5. Perfect (with Jessie Reyez)

6. Unholy (with Kim Petras)

7. How To Cry

8. Six Shots

9. Gimme (with Koffee & Jessie Reyez)

10. Dorothy’s Interlude

11. I’m Not Here To Make Friends

12. Gloria

13. Who We Love (with Ed Sheeran)



Sam Smith se presentará en CDMX y Monterrey en el mes de septiembre:



Lunes 11 de septiembre – Arena Monterrey – Monterrey, Nuevo León

Martes 12 de septiembre – Arena Monterrey – Monterrey, Nuevo León

Jueves 14 de septiembre – Palacio de los Deportes – Ciudad de México

Viernes 15 de septiembre – Palacio de los Deportes – Ciudad de México

FS