Sam Raimi, en pláticas para dirigir "Doctor Strange 2"

Sam Raimi, director de la trilogía de “Spider-Man”, protagonizada por Tobey Maguire, está en negociaciones para hacerse cargo de “Doctor Strange: in the Multiverse of Madness”.

De acuerdo a la revista “Variety”, Raimi sustituiría a Scott Derrickson, quien abandonó el proyecto de la secuela del hechicero supremo por diferencias creativas con Marvel Studios, sin embargo éste colaborará como productor ejecutivo.

De concretarse la incorporación de Raimi, tendría que ponerse al corriente antes de que inicie la producción en mayo próximo.

En 2016 se estrenó "Doctor Strange", con la dirección de Scott Derrickson y protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor y Tilda Swinton.

La historia sigue la vida del "Dr. Stephen Strange", quien tras un accidente automovilístico que le deja las manos muy heridas se ve obligado a buscar cura en un lugar aislado, en donde descubre que el sitio no sólo es un centro de recuperación sino la primera línea de batalla en contra de fuerzas oscuras.

