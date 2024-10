Sean "Diddy" Combs será juzgado el 5 de mayo del 2025 en un proceso que podría durar hasta tres semanas para dictar la sentencia final. Por el momento se le acusa de cargos por abuso y tráfico sexual, sin embargo, la investigación continúa activa, por lo que el rapero, productor y magnate, podría recibir algunas acusaciones más antes de que inicie el juicio oral. Mientras tanto, tras la condena pública, en redes sociales interesa especialmente los nombres que han participado en esta red de tráfico que se ha mencionado alrededor del caso.

Las extravagantes fiestas que auspiciaba "Diddy" no estaban del todo escondidas. Esos eventos de lujo y exclusividad que inicialmente se consideraron un despilfarro más de las personas altamente adineradas del mundo, ahora se han convertido, a través de la investigación de hechos, en lugares en los que se dieron conductas inquietantes que han salido a la luz a través de testimonios y alguno que otro video filtrado.

Las llamadas "Freak Off's" de Diddy no contaban con cobertura de la prensa, no obstante, varias fotografías han rondado en las últimas semanas con algunos invitados a las mismas. Sin embargo, por ahora no se ha podido dilucidar el nivel de participación de dichos invitados ya que se ha señalado que estas fiestas fueron escenarios de actividades criminales.

De acuerdo con TMZ, en las fiestas había mujeres en columpio, mujeres desnudas con comida encima de las mesas y una cama gigante. Todos ellos, descritos por algunos testimonios, con tonos que implicaban abuso sexual, tráfico de personas y explotación. El límite entre la excentricidad y el crimen, al parecer, se rompió en más de una ocasión en estos espacios.

En redes sociales han circulado varias listas anónimas acerca de los invitados que llegaron a acudir a una o más de estas celebraciones. Sin embargo, en el programa El Gordo y La Flaca, Selma Fonseca, fotógrafa de celebridades, ha señalado a algunas de las personas asistentes pues ella cubrió los eventos por más de 20 años. Fonseca confesó haber visto a los siguientes famosos:

Chris Brown

Leonardo DiCaprio

Mary J. Blige

Mariah Carey

Jennifer López

Aretha Franklin

Amber Rose

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, la fotógrafa también cuenta con imágenes tomadas por ella de las siguientes celebridades

David Beckham

Ashton Kutcher

Steve Stoute

Jay-Z

Usher

Victoria Beckham

Tommy Lee

Sienna Miller

Tracee Ellis Ross

Naomi Campbell

Kim Porter

Demi Moore

Paris Hilton

Al momento no se conoce la participación de estas personas, en caso de que lo hubiera, en los presuntos hechos delictivos por los que se acusa a Diddy. Fonseca solo confesó haber visto "espectáculos sexys" de mujeres bailando.

