SAG 2021: Entregan los galardones de los actores para los actores

Este domingo continuó la atípica temporada de entrega de premios, con la ceremonia número 27 de los premios Screen Actors Guild (SAG Awards), una entrega de galardones realizada en formato híbrido debido a la contingencia sanitaria. La sección grabada en directo sucedió en Los Ángeles, en el Shrine Auditorium. La virtualidad permitió a los organizadores mostrar un poco del glamour que se vive tras bambalinas de los premios, como la entrega del paquete a los nominados, que varios de los actores presumieron (con productos de los patrocinadores).

Los SAG Awards premian lo mejor de las producciones estadounidenses (series y películas), por parte de la votación del Sindicato de Actores. Las producciones más ganadoras de la noche fueron “Ma Rainey's Black Bottom”, “Schitt's Creek” y “The Crown”, las tres reconocidas con dos categorías. Para los actores, el doblete de Mejor actriz y Mejor actor en película fue para “Ma Rainey's Black Bottom”, con Viola Davis y Chadwick Boseman (premio póstumo, pues falleció en agosto pasado) como ganadores. La categoría de Mejor ensamble actoral fue para película “The Trial of the Chicago 7”.

La serie de Netflix “The Crown” tuvo a la actriz Gillian Anderson -interpretó a Margaret Thatcher- como la ganadora a Mejor actriz protagonista en drama; la misma serie se llevó el premio a Mejor ensamble actoral en serie dramática. La categoría de Mejor actriz en comedia fue para Catherine O'Hara, por su papel en “Schitt's Creek”. La misma serie repitió en Mejor ensamble actoral para serie cómica. La categoría de Mejor ensamble de dobles en serie fue para “The Mandalorian”, de Disney+. En la categoría correspondiente a Mejores efectos la ganadora fue “Wonder Woman 1984”; ambos premios abrieron la noche.

“Ted Lasso”, una de las favoritas del público, tuvo al protagonista Jason Sudeikis como el Mejor actor en serie cómica. La categoría homóloga para drama fue para la serie “Ozark” y su actor Jason Bateman (histrión que ya se llevó un Emmy por el mismo papel). Otro par de actores que siguen cosechando premios con sus papeles fueron Anya Taylor-Joy (“The Queen's Gambit”) y Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”), ganadores como Mejor actriz y Mejor actor en miniserie. En el rubro de películas los mejores actores de reparto fueron Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”) como actor y Youn Yuh-jung (“Minari”) como actriz.

Como ha ocurrido en las entregas de premios de la temporada, el pasaje con el homenaje a los actores fallecidos en el año previo fue más copioso. Además del premiado póstumamente Chadwick Boseman, otros que se recordaron fueron: Sean Connery, George Segal, Cicely Tyson y Kirk Douglas.

JL