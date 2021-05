Ryan Reynolds habla de su enfermedad

En 2018 Ryan Reynolds habló por primera vez de su "secreto" con The New York Times: "Sufro de ansiedad. Siempre he sido así. He estado en ambos extremos, la ansiedad desenfadada por alguna situación y las oscuras profundidades del otro lado del espectro, lo cual no es nada divertido".

“No hablamos lo suficiente acerca de la salud mental y no hacemos lo suficiente para eliminar el estigma”

Este jueves, en el marco del mes de la Conciencia acerca de la Salud Mental, Ryan Reynolds mandó un mensaje en sus redes sociales: "Ya casi acaba mayo. Lo que me lleva a este mensaje. Una de las razones por las que publico esto tan tarde es porque programo todo y hay cosas importantes que se me escapan. Y una de las razones por la que programo todo es debido a mi amiga de toda la vida: la ansiedad”.

"Sé que no estoy solo y lo más importante, para todos aquellos que como yo piensan, programan, trabajan o se preocupan demasiado, por favor tienen que saber que no están solos. No hablamos lo suficiente acerca de la salud mental y no hacemos lo suficiente para eliminar el estigma. Pero, como esta publicación, espero que lo logremos mejor tarde que nunca…".

Y abundó sobre ello, pues compartió que esta enfermedad, que en la actualidad padecen más de 260 millones de personas en todo el mundo, según la OMS, es algo que también le afecta, llegando incluso a reconocer que sufre ataques de pánico esporádicos, por lo que pidió que se tomen medidas para apoyar a quienes padecen ansiedad.

AC