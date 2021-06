Ruggero apuesta por su esencia romántica

Consagrar su propio estilo es el objetivo prioritario de Ruggero, actor y cantante italiano, quien tras posicionarse en proyectos internacionales como las series “Soy Luna” y “Violetta” de Disney, ahora se enfoca por completo en su carrera solista presentando su disco debut “Si tú no estás”.

“Lo que pueden escuchar en el álbum soy yo al 100 por ciento”

Aunque la pandemia limita que Ruggero inicie su gira por América Latina y regrese a México, el cantante comparte cómo este álbum se ha colocado en la popularidad de las plataformas digitales con sus primeros sencillos “Puede”, “Dos extraños” y “Mil razones”, que han sido los hilos conductores para el total de 10 canciones que relatan los claroscuros del amor y ahora se ligan con “Si no estás aquí”, canción pilar del disco.

“Las primeras dos canciones como que se juntaban bien y pensamos en hacer un disco conceptual que habla de una historia, de una relación de amor o no, cada uno lo interpreta a su manera, desde su comienzo hasta eso enamoramiento máximo, hasta esa montaña rusa, cortar la relación y esa esperanza quizá del reencuentro, ver lo que pasa”, explica el cantautor.

Originario de la ciudad italiana de Pescara, Ruggero celebra que la música italiana tenga gran respuesta en América Latina, al recordar que exponentes como Laura Pausini y Eros Ramazzotti, entre otros, ya han abierto camino para tener un acercamiento a través de canciones en español, idioma con el que Ruggero tiene una gran afinidad e historia personal.

“Lo que pueden escuchar en el álbum soy yo al 100 por ciento. Hablando de todos los grandes cantantes italianos, son todos parte de mí, como que mi oído se acostumbró a todas esas melodías y maneras de cantar, aunque yo cante y hable todo tiempo en español, como que se transformó ese pasado, esa música que escuchaba antes a la actualidad en mis canciones”.

Si bien Ruggero comenzó a despuntar en 2010 al participar en la cuarta temporada de “X Factor”, en su versión italiana, su carrera también ha tenido distintas facetas en la televisión con programas como “Cartoon Magic”, “Social King” y “Get the party”, hasta que decidió instalarse en Argentina para dar vida a “Federico” en “Violetta” en 2012, y después sumarse a la también exitosa serie juvenil “Soy Luna” en 2015, el cantante considera que esa historia artística no está peleada con su propuesta presente, sin embargo, su mensaje ahora se encamina a experiencias más personales para explotar su talento como compositor.

“Hice muchísimos trabajos que me hicieron aprender un montón de cosas, que me hicieron crecer mucho y también darme cuenta de lo que quería hacer y de la manera en la que me quería contar al público. No se había dado la oportunidad de sentarme y componer un álbum completo, desde 2019 lanzó canciones como solista y esas primeras canciones son parte de una etapa en la que me estaba conociendo realmente”.

Ruggero revela que sus intenciones por cantar en su idioma natal son latentes y no descarta en el futuro emprender un proyecto con canciones totalmente en italiano para su público en América Latina: “Ya son 10 años en que hablo todo los días en español, el público me conoce más hablando en español, obviamente mi sangre es italiana, tampoco descarto la posibilidad de algún día volver a cantar en italiano, estamos pensando en varias opciones y posibilidad de empezar a mostrar ese lado verdadero de mí, porque todo comenzó con el idioma y la música italiana”.

AC