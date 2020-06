Rubén Zamora sí cumplirá sus "Promesas de campaña"

Hoy llega a Claro Video la serie de 13 capítulos, “Promesas de campaña”, protagonizada por Rubén Zamora y donde también participan Fernanda Borches, Silverio Palacios, Ricardo Rojas y Darío Ripoll, entre otros actores.

La trama aborda desde la comedia, cómo el político “Gregorio Cuartas” (Zamora), es el favorito para ganar las elecciones nacionales, pero al quedarse en coma, su equipo tiene que buscar a alguien que se parezca a él para no perder lo ganado y “cumplir” sus promesas de campaña.

En entrevista, Rubén habla del reto de hacer un doble personaje en el contexto de una ficción que se desarrolla en la comedia, pero que toma aspectos que se suceden en la realidad, como la siempre polémica figura de los políticos.

“Este proyecto es especial por sus características, porque tiene comedia, porque fue una grabación muy bonita, muy intensa y porque viene en estos tiempos extraños, donde hacemos la promoción de manera inusual”, comparte Rubén, quien dice que estos aspectos sociales como los de la clase política no son exclusivos de América Latina, “hay una expresión en mi pueblo que dice que en todos lados se ‘cuecen habas’, no es endémico de Latinoamérica aunque por desgracia sí es usual y común en la política que tenemos, que hay que cambiarla, no importa cuando se lea esto, pero creo que es a nivel mundial, hay muy pocos países que se libran de corrupción, incompetencia y mala praxis”.

Y con respecto al reto de hacer dos personajes, a “Gregorio Cuartas” y “Polo Chica”, dice Rubén que fue un reto que lo divirtió mucho porque tenía que trabajar la corporalidad y el lenguaje de cada uno y luego juntarlos cuando “Chica” tiene que suplantar a “Cuartas”.

“Las cosas llegan cuanto tiene que llegar. Entonces, siempre había visto con admiración estos proyectos donde los actores hacen dos o más personajes, que tenemos varios ejemplos en nuestro cine mundial y las series, y no pensé que me fuera a llegar a mí (la oportunidad), fue realmente un reto, espero que el espectador no sea compasivo, pero que sí sea de su agrado el trabajo que hice; para los personajes conté con la ayuda de muchísima gente como mi coach Paola Madrigal, así como Darío Ripoll, Silverio y Fernanda Borches, me sentí entre algodones para andar el reto”.

Todo sea por el poder

Los políticos que tocan el poder, ya no quieren soltarlo, hacen lo posible por permanecer y seguir disfrutando de ese placer. Y ese es uno de los mensajes que tiene “Promesas de campaña”, todo lo que alguien está dispuesto a hacer con tal de seguir con el poder: “Creo que el poder es un camino muy solitario, tanto entregado de manera justa y honesta, como arrebatado con malas mañas. Y sí, los que están arriba, la mayoría de ellos hacen lo que pueden para mantenerse en el poder, porque piensan que se van a vaciar si no lo tienen y es al revés, se van a llenar más. Yo siempre he dicho que hay que darle el poder al que esté capacitado y no lo quiera”.

Reconoce que en esta serie “Chica” no quiere el poder, lo contratan temporalmente por esta situación que pasa con “Cuartas” y él acepta porque necesita cuidar a su hijo, “él trata de hacer las cosas bien y ese es el mensaje, si hacemos las cosas con bondad y amor, el mundo puede ser diferente”. Rubén se prepara en agosto, tentativamente, para volver a los foros en un proyecto que desarrollará Argos con Telemundo, por lo pronto invita al público a disfrutar del estreno de “Promesas de campaña”.

SINOPSIS

“Gregorio Cuartas” es el favorito para ganar las elecciones nacionales como candidato del FLAN. Aparentemente es un hombre ejemplar, pero se la vive poniéndole los cuernos a su esposa con una famosa periodista. En una apasionada noche sufre un ictus que lo deja en coma. Sin embargo, su equipo de trabajo busca todas las alternativas posibles para mantener su carrera hacia la presidencia. Es por eso que le busca un sustituto, quien resulta ser un taxista, “Polo Chica”, un charlatán quien vive con su hijo “Leonardo Cristiano”.

OTROS ESTRENOS EN PLATAFORMAS

“Desaparecidos”

ESPECIAL

(Temporada 1), por Amazon Prime Video, mañana viernes 19 de junio.

“The Sinner”

ESPECIAL

(Temporada 3), por Netflix, mañana viernes 19 de junio.

“Perry Mason”

ESPECIAL

(Temporada 1), por HBO, el domingo 21 de junio.

JL