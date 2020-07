Rosalía León, al grito de ¡Vivan las mujeres!

La cantautora mexicana Rosalía León, ha desarrollado un encuentro artístico online llamado “Mujeres a guitarra y voz desde casa”, donde participan grandes iconos femeninos de la canción Iberoamericana. Un espacio para visibilizar su trabajo en momentos complicados por donde pasa la industria musical derivado de la pandemia, pero también será un momento mágico que refrenda el amor y la pasión con la que estas creativas desarrollan su sonoridad.

El proyecto arranca el martes 7 de julio con Eugenia León con una charla entre Rosalía y ella vía Instagram live (@rosalialeonoficial) llamada “¡Vivan las mujeres!”, que toma el nombre de la canción que grabaron en conjunto ambas para el álbum que Eugenia publicó en marzo pasado, después, a las 19:00 horas se estrenará el videoclip de ese tema en YouTube, así como en Facebook e Instagram.

Luego, el martes 14 de julio a las 18:00 horas por la misma vía, Rosalía celebrará su cumpleaños con Haydée Milanés con la charla “No ha sido fácil”, que también toma el nombre de una canción que ambas grabaron para el reciente disco de Haydée. Una hora más tarde estrenarán un video con esta melodía en YouTube, Facebook e Instagram.

Finalmente, el martes 21 de julio, Rosalía se unirá por el mismo canal que con sus anteriores compañeras, con Sole Giménez con el conversatorio “La Llorona”, donde ambas reinterpretan esta tradicional canción mexicana integrando una estrofa cada una, honrando a los fallecidos durante esta pandemia. El video del tema se estrenará ese día en punto de las 19:00 horas en YouTube, Facebook e Instagram.

“Esta es una forma de decirle a la gente todavía que lo más que pueda haga el esfuerzo de quedarse en casa, también es un esfuerzo que han hecho estas hermosas mujeres, mis invitadas que son México, Cuba y España, donde queremos mostrarle al público estos videos desde casa de una sola toma”, comparte en entrevista Rosalía, quien señala que la intención es que el público interactúe con ellas y se hablen de tópicos como el futuro de la música y cómo lo viven y lo perciben cada una.

“Cada una de estas mujeres tiene una voz que nos ha marcado de una forma siempre positiva, amorosa y empoderada, todas tiene sus géneros musicales muy bien definidos y con todas ya he trabajo”, expresa Rosalía la buena relación musical y de amistad que tiene con las tres.

Una comunidad fiel

Este proyecto surge a partir de un evento similar que Rosalía había hecho en sus redes sociales con sus compañeros guitarristas eléctricos mexicanos, como Julio Revueltas y César Huesca, entre otros, llamado “Rockeando el folclor desde casa” que se llevó a cabo el mes pasado.

“Ahora lo bonito era ir con la parte femenina, no segregarnos como género de ninguna forma, pero sí presentar estas voces que son muy marcadas (en sus países) y yo me siento maravillosa porque cuando ellas colaboran conmigo me dan credibilidad y fuerza a mi trabajo”.

Rosalía recuerda también que hizo una canción que se llama “Por favor quédate en casa”, que después de estas presentaciones con estas mujeres cantautoras, lanzará el video, comparte que es un huapango. Señala que ahora también está viendo cómo se desarrollan los shows online para ella también hacer el ejercicio y seguir buscando la manera de vivir de su arte.