"Romper el círculo" tiene fecha de estreno en esta plataforma de streaming

La adaptación cinematográfica de la obra "It Ends With Us", escrita por la autora estadounidense Colleen Hoover, ha logrado un notable éxito en taquilla durante el mes de agosto, resonando especialmente entre los aficionados al drama que se han visto reflejados en su narrativa.

La historia se centra en Lily Bloom, una mujer que enfrenta y supera una infancia llena de traumas, para embarcarse en una nueva etapa de su vida al mudarse a Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. En la sinopsis se detalla lo siguiente:

"Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid desencadena una intensa conexión, pero a medida que ambos se enamoran profundamente, Lily empieza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan a la relación de sus padres. Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan, repentinamente vuelve a entrar en su vida, su relación con Ryle se ve alterada y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fortaleza para tomar una difícil decisión para su futuro."

Romper el Círculo

El filme es presentado como una historia romántica que aborda la violencia de género y el abuso psicológico que pueden manifestarse en las relaciones amorosas, complicando así la ruptura y prolongando las dinámicas de dependencia emocional.

Estreno en streaming

"Romper el círculo", con Blake Lively en el papel principal y dirigida por Justin Baldoni, incluye en su elenco a Bradon Sklenar, Jenny State, Hasan Minhaj, Kevin MicKidd, Amy Morton e Isabela Ferrer. Esta película estará disponible en la plataforma de streaming Max, accesible mediante suscripción, a partir del próximo 11 de octubre.

Algunas heridas son más profundas de lo que parecen... Prepárate para sentirlo todo con "Romper el Círculo", el 11 de octubre, solo aquí en Max. pic.twitter.com/TJWinVNlhC— Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) October 2, 2024

BB