“Joker: Folie À Deux”, una de las cintas más esperadas del año, finalmente llegó a la salas de cine de México esta semana; la cinta reúne en esta ocasión a Joaquin Phoenix y a Lady Gaga para presentar un musical lleno de locura y pasión.

En esta entrega, el filme encuentra a “Arthur Fleck” (Joaquin Phoenix) institucionalizado en Arkham esperando el juicio por sus crímenes como “Joker”. Mientras lucha con su identidad dual, “Arthur” no sólo encuentra el amor verdadero (“Lee Quinzel” / “Harley Quinn”), sino también la música que siempre ha llevado dentro de él.

En entrevista con Phoenix, el actor comparte su experiencia tras volver a encarnar a este personaje que ya le dio a ganar un Oscar, por la primera entrega.

—¿Cuándo empezaron Todd Phillips y tú a hablar sobre una secuela de “Joker”?

—En realidad, con bastante antelación. Diría que a mitad de la filmación de la primera. Desde luego, no entramos en la película pensando en una secuela, pero creo que el mundo se volvió tan rico y los personajes parecían tener tantas posibilidades, tantos lugares a los que podríamos llevarlos, que comenzamos a hablar sobre lo que podría pasar después.

—¿Cómo fue asumir este nuevo capítulo para “Arthur”?

—Bueno, sentí de todo. Había una parte de mí que se resistía. Hubo algo tan especial en la primera experiencia que no quería estropearlo de ninguna manera, pero también me encantaba la idea de un desafío, de continuar la historia, pero explorando diferentes matices. Empezamos a hablar sobre música y la idea de la actuación justo alrededor del momento en que... ni siquiera sabía si la película ya se había estrenado o si acababa de estrenarse, pero comenzamos a hablar sobre la actuación, literalmente un espectáculo, como un show en vivo. Pensé que todavía había mucho más por explorar con el personaje. No quería dejarlo. Así que estaba emocionado, nervioso, y sentí todo lo que se puede sentir, creo.

—Esta es tu segunda vez trabajando con Todd, ¿cómo describirías tu colaboración?

—Para mí fue muy gratificante. A veces, sólo quieres disfrutar de la compañía de alguien, eso tiene una gran relevancia para mí, y también quieres que te desafíen. Lo que busco en un director es alguien que sea espontáneo y pueda guiarme si decidimos desviarnos en algunas tomas y probar algo nuevo, que haya un director que pueda pensar rápidamente y resolver problemas en el momento, y Todd es una de las mentes más rápidas con las que he trabajado. Nunca me ha fallado. En cualquier momento, si digo: “Oh, ¿hay una línea que podría decir, que sería así?”… Él vuelve con tres o cuatro líneas que son divertidas, precisas y geniales, y perfectas para el momento.

Así que eso es realmente importante para mí, especialmente con esta película. Creo que este personaje en esta cinta está tan vivo, y Todd y Scott (Silver) proporcionaron un guion increíble que era muy completo, brillante, interesante, divertido y conmovedor.

—¿Hubo algo que encontraste diferente en su enfoque para esta película en comparación con la primera?

—Es más grande, hay mucho más en juego. Pero, en esencia, no se sintió tan diferente. Nuestro proceso de trabajo juntos no fue distinto, así que todavía mantenemos la relación que teníamos, y la intimidad de la primera película se conservó… Y esa cercanía que teníamos también... la producción se sentía más contenida, en cierto sentido, en la primera, y eso no se perdió, aunque esta película se expandió.

—Todd ha descrito a “Arthur” como alguien que lleva la música por dentro. ¿Podemos hablar sobre lo que eso significa desde tu perspectiva?

—Creo que la música siempre ha sido parte de él. Es tal vez lo que lo transporta al pasado. Hay un toque de nostalgia en algunas piezas musicales que escucha. Y creo que en la primera película vimos la aparición del “Joker” a través de la música y la música en su cabeza. Cuando el “Joker” empieza a materializarse, por decirlo de alguna manera, es con esa grandiosa banda sonora de “Hildur”, y nos damos cuenta de que esa es la música en su cabeza y cómo se mueve al ritmo de ella. Luego, en la música y la secuencia de baile al final en las escaleras, creo que esta vez estamos viendo tanto la música que hay en “Arthur” como la música que hay en el “Joker”. Creo que parte de esto es ver, ¿cuál es la superposición, y si la hay, y dónde se encuentran estos dos lados de su personalidad? Y mucho de eso creo que es a través de la música que escucha en su cabeza.

—Finalmente, ¿qué es lo que más te impresionó de Lady Gaga?

—Oh, hay tanto, pero te diré que me impresionó su compromiso, su ética de trabajo, y lo accesible y cercana que fue. Tal vez al principio esto se debió a mis propias ideas preconcebidas sobre cómo debe ser una superestrella, porque ella lo es, pero luego me di cuenta de que, incluso en comparación con muchos actores con los que he trabajado que no son estrellas, ni siquiera superestrellas, su nivel de compromiso era asombroso. Ella llegaba al set por la mañana y se quedaba allí todo el día.

Había un pequeño cuarto de almacenamiento con algunas sillas, y ella estaba allí, revisando el guion o dispuesta a hablar sobre cualquier cosa relacionada con las escenas.

A Todd y a mí, nos gusta pasar mucho tiempo probando cosas nuevas y diferentes, y no todos pueden o quieren hacer eso. Me sorprendió lo flexible que era y lo rápida que era para adaptarse, de lo que pensaba que sería una escena al probar algo nuevo. Y eso fue increíble para mí, el tipo de actriz con la que quiero trabajar. Y nunca se rendía. No importaba qué variación quisiera probar Todd, ella simplemente decía, “Está bien, sí”, y luego probaba algo nuevo. Hubo momentos que se sintieron realmente auténticos.

Recuerdo al principio hacer una escena y rodamos primero mi primer plano, y luego cambiamos a su plano y ella era tan buena y honesta que le dije a Todd: “Tenemos que volver a rodar el mío porque ahora veo lo que debería estar haciendo”... Así que fue realmente impresionante.

Locura para dos

