"Roma" es mi película favorita del año: Christopher Landon

"Roma es mi película favorita del año", afirmó el director de cine Christopher Landon, quien consideró que la cinta de Alfonso Cuarón "es elegante" y muestra todo el talento que hay en México.

"Pienso que es impresionante, preciosa y es auténtica. Fue tan conmovedor por las actuaciones y la historia, lo que dice visualmente, es una película elegante"

Luego de destacar su admiración por la cultura mexicana, comentó a Notimex que quedó impresionado por la película que recibió 10 nominaciones al Oscar.

"Pienso que es impresionante, preciosa y es auténtica. Fue tan conmovedor por las actuaciones y la historia, lo que dice visualmente, es una película elegante", dijo.

En el marco de un encuentro con la prensa que se llevó a cabo en esta ciudad, con motivo del lanzamiento de su nueva cinta "Feliz día de tu muerte 2" (Happy Death Day 2 you), el director también destacó la actuación de Yalitza Aparicio, la cual, dijo, fue impresionante, no había ninguna madre soltera que no estuviera sintiendo todo lo que ella sentía.

Aseguró que "México tiene un talento indiscutible no sólo de los cineastas, sino talento en general", además de una rica cultura.

El también escritor de películas como "Actividad Paranormal", entre otras, recordó que se casó en San Miguel de Allende, Guanajuato, y pasó su luna de miel en la Ciudad de México. "Me gustó todo, el arte, museos, cultura, comida, creo que la cultura mexicana es una de mis favoritas", aseguró.

En su nuevo filme que se estrenará el 13 de febrero en Estados Unidos y el 1 de marzo en México, Christopher Landon incorpora un nuevo género en su historia, la ciencia ficción, que combina con acción, suspenso, amor y comedia.

Esta historia es protagonizada por Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharma, y Ruby Modine y es una secuela de la película de 2017 "Feliz día de tu muerte".

JM