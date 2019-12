Rodrigo Prieto está nominado a los Critics' Choice Awards

Ayer se dieron a conocer a los nominados a los premios Critics’ Choice y este año el mexicano Rodrigo Prieto será candidato a la Mejor fotografía por “El Irlandés”, en la cual hizo mancuerna con Martin Scorsese; de hecho, esta cinta es la que más nominaciones logró con 14 candidaturas. Cabe señalar que regularmente estas nominaciones son un buen indicador de quiénes podrían estar nominados al Oscar.

Antonio Banderas y Jennifer López también fueron nominados. El intérprete español competirá por el galardón al Mejor actor por la cinta “Dolor y gloria” frente a Robert De Niro (“El Irlandés”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time... in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”), Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”), Joaquin Phoenix (“Joker”) y Adam Sandler (“Uncut Gems”).

“Dolor y gloria” recibió una nominación en la categoría de Mejor cinta extranjera, donde también serán candidatas “Atlantics”, “Les Misérables”, “Parasite” y “Portrait de la jeune fille en feu”.

Por su parte, Jennifer López se disputará el reconocimiento a la Mejor actriz secundaria por “Hustlers” ante Laura Dern (“Marriage Story”), Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”), Florence Pugh (“Little Women”), Margot Robbie (“Bombshell”) y Zhao Shuzhen (“The Farewell”).

Por detrás le siguen “Once Upon a Time... in Hollywood” de Quentin Tarantino, con 12 nominaciones; “Little Women” de Greta Gerwig, con nueve candidaturas; y “1917” y “Marriage Story”, con ocho opciones.