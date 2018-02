Rocío Banquells buscará ser diputada

Rocío Banquells asegura que hoy tiene la madurez para no sólo cantar sino hacer algo por su comunidad y por eso buscará ser diputada. También busca eliminar los prejuicios que hay en torno a los artistas que deciden meterse en el mundo de la política.

"Política no soy gracias a dios, soy una ciudadana que ya está harta de quejarse de que las cosas no marchen como a mí y a muchos nos gustaría. Este país que expertos con maestría y políticos han llevado a un caos y nuestra ciudad, en la que están mis hijos, mis nietos y quiero que mejoren las cosas en el país y donde yo vivo que es Tlalpan.

"Hay muchísimas cosas que no me parecen y desde mi trinchera he tratado hacerlo pero ahorita creo que es el momento en el que ya tengo la madurez y el conocimiento porque el ser artista no quiere decir que seas ignorante, no quiere decir que no vivas esta ciudad, que no se te ponchen las llantas, no quiere decir que no te asalten, vivimos como cualquier ciudadano de este país", dijo la cantante al finalizar una conferencia de prensa donde dieron a conocer los pormenores del encuentro de "GranDiosas" en el Auditorio Nacional el próximo 9 de febrero.

Sobre los temas que le interesaría tratar están el del maltrato animal, el respeto a las mujeres, los niños, las escuelas, la movilidad en las calles y los permisos de construcción, resaltó.

"Me preocupa que no se revisen bien las estructuras, el cómo se debe construir en una ciudad donde tiembla como aquí y me preocupa mucho saber a dónde fue todo ese dinero tras los terremotos, a dónde fue esa ayuda, dónde quedó".

Relató que ella está apoyando con comida en un albergue donde viven más de cien personas que tras el sismo no han recibido ayuda por parte del gobierno. Por otro lado, aseguró que esta labor política la hará terminando los compromisos con "GranDiosas".

YR