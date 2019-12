Roberto Xavier, el nuevo talento mexicano

Los nervios han terminado para Roberto Xavier Marín, quien tras una cardiaca final logró coronarse como el máximo ganador de “La Voz Kids México 2019”, temporada en la que la multifacética Lucero también se impuso como una de las coaches más queridas y competitivas de la contienda musical.

Roberto Xavier, originario de El Llano, Aguascalientes, se dice asombrado por el verdadero reto que implicó formar parte de “La Voz Kids” y tener la posibilidad de tener como aliada a una de las cantantes más queridas de México: Lucero, quien integró al pequeño hidrocálido de siete años de edad, como una de las voces más carismáticas en el famoso “Team Lucero”.

“Sí fue una final cardiaca. Cuando yo tenía cinco años tuve la curiosidad de preguntarles a mis papás sobre lo que se necesitaba para estar en este programa, que había que hacer un casting, ambos me apoyaron y fuimos a Ciudad de México. Fue fantástico desde que llegué”.

Tras 10 semanas de competencia, Roberto Xavier no baja la guardia y aunque dominar el escenario fue su principal meta, ahora considera que se avecinan nuevos desafíos para impulsar su carrera y ganarse un lugar en el regional mexicano, género con el conmovió desde su debut en la audiciones del programa con “Canto a la madre”, pues entre sus grandes inspiraciones figuran personalidades como Julión Álvarez y Banda MS, por ejemplo.

“El regional mexicano es lo que canto en fiestas. Mis grandes ídolos son Julión Álvarez, Banda MS, La Recodo, Pedro Fernández, Espinoza Paz y Lucero, con quien trabajé muy a gusto, nos llevamos muy bien, es una gran persona”.

El pequeño cantante puntualiza que si bien todas las canciones que interpretó fueron elementales para asegurar un lugar en la final de “La Voz”, dar su propio estilo a temas icónicos como “Dime” de Julión Álvarez fueron retos que supo afrontar, sin olvidar el “flow” que también experimentó al aventurarse a los ritmos urbanos con la cantante Anitta para cantar “Medicina”, junto a su compañera de equipo María José.

“Lo que más me daba miedo era desafinarme y no cumplirle a mi gente. Todas las canciones que interpreté me encantaron, no puedo decir cuál fue la más favorita, pero ‘Dime’ de Julión Álvarez fue la que más se me complicó”.

Talento en exploración

Aunque la prioridad para Roberto Xavier es el canto, el nuevo ganador de “La Voz Kids México” no descarta las posibilidades de explorar otras facetas que le permitan desarrollar por completo todas sus habilidades, porque que aceptaría encantado aprender actuación y participar a futuro en programas como “La Rosa de Guadalupe”.

“Quiero seguir echándole ganas para crecer como un artista, ser un profesional. Me encantaría que me dieran clases de actuación, tener la posibilidad de participar en programas como ‘La Rosa de Guadalupe’”.

En lo que Roberto Xavier alista sus prioridades y comienza a dar forma a su carrera música, destaca que también se mantendrá pendiente de la escuela para seguir aprendiendo de sus materias favoritas, sin perder de vista el apoyo familiar que ahora se ha reforzado: “Le estoy echando muchas ganas al estudio, la materia que más me gusta es matemáticas. Mi mamá siempre me ha dicho que siga así, que le eche más ganas y eso hago, yo le echo muchas ganas a todo lo que hago por ella”, finaliza.