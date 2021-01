Roberto Palazuelos confiesa que su padre tiene cáncer

A sus 80 años, el padre de Roberto Palazuelos nunca tuvo ningún tipo de complicaciones de salud pues, explica el actor, siempre estuvo muy sano. "Yo no recuerdo que haya entrado a un hospital nunca, que haya estado en cama, nada, ha sido un hombre sanísimo. 80 años viviendo súper sano , deportista y todo, ya es un gran regalo de Dios", dice en entrevista.

Sin embargo hace 15 días fue que a Roberto Palazuelos Rosensweit le detectaron cáncer.

"Ya es letal pero si se cuida y con sus inyecciones y demás puede estar unos buenos años como nosotros", señala su hijo.

"Se empezó a sentir mal, le dolía la cadera, pensamos que era una cuestión de masaje o de mala posición pero ya después cuando lo checaron a fondo resulta que tiene cáncer en los huesos, caray, y sangre".

Palazuelos explica que recientemente celebraron el cumpleaños de su papá con una fiesta en Acapulco y estando ahí él le preguntó cómo se sentía.

"Me dice 'todo hombre en algún momento le llega este momento cuando ya te dicen te queda tanto tiempo o te llega tu sentencia de muerte", relata.

Para el actor, quien ha participado en series como "40 y 20" además de tener su propio reality "Palazuelos mi rey", la muerte es lo único que tenemos seguro en la vida, pero él piensa que hay una mejor vida después siempre y cuando nos portemos bien.

"(Que) cuidemos nuestras acciones, seamos buenas personas y luego también la vida misma dura más si te cuidas, si te alejas de los vicios, si vives en lugares con buen aire, comes sano, te das masaje meditas", considera.

Amistad duradera

El empresario además relata que el fin de semana pasado les hizo una comida a su papá y al actor Andrés García cuya relación ya es de años.

"Mi papá era abogado de Andrea y de Luisito Rey entonces lo quiere mucho y son compadres, tenían muchos años de no verse y ahora que le comenté a Andrés que mi papá estaba malito me dijo 'no' hombre, por favor, lo quiero ver, hagamos algo' y armamos la comida con mi tía Susana".

La relación de Roberto hijo con García, quien en México cosechó una carrera en cine y televisión, también es fuerte, incluso Andrés lo nombró como heredero de la mitad de sus bienes y albacea.

"Lo que voy a hacer es seguir vendiendo sus propiedades para que él esté bien, ahorita ya le vendí una, están a punto de terminar de pagarle ya este año entonces hay que vender otra para que siga ganando lana porque si no cómo va a vivir", relata.

"El siguiente paso es que voy a vender el castillo del Ajusco que es una propiedad de 40 mil metros y con varias torres pero está abandonado".

jb