Rihanna sorprende a Mariah Carey con inusual petición y le firma su pecho

Cada temporada decembrina, el nombre de Mariah Carey se convierte en tendencia en redes sociales y plataformas de internet. Su legado como símbolo de la Navidad ha dado lugar a innumerables memes y publicaciones que celebran lo que representa para estas fechas.

Su popularidad trasciende generaciones, y tanto fanáticos como celebridades se suman al fervor por la cantante. En esta ocasión, la también cantante Rihanna protagonizó un momento viral al pedirle a Mariah Carey que firmara uno de sus pechos durante un reciente encuentro. Aquí te contamos más sobre este curioso episodio y el impacto de Mariah.

¿Quién es Mariah Carey?

Aunque parece difícil que alguien no haya oído hablar de ella, Mariah Carey es mucho más que el rostro de la Navidad moderna. Además de ser una de las cantantes más reconocidas del mundo, es compositora, productora discográfica y actriz. Su carrera despegó con su álbum debut, que le valió cinco nominaciones a los premios Grammy.

Sin embargo, fue su éxito navideño "All I Want for Christmas Is You" el que la consolidó como un ícono cultural. Esta canción, lanzada en 1994, sigue siendo un himno de la temporada y se reproduce millones de veces cada diciembre.

Además de su carrera musical, Carey tuvo una relación destacada con Luis Miguel a finales de los años noventa, que terminó en 2001 después de tres años juntos. Reconocida por su rango vocal excepcional, ha sido apodada el "Ave Cantora Suprema" por el Libro Guinness.

Nacida el 27 de marzo de 1969 en Nueva York, Mariah Carey tiene 55 años y continúa siendo una figura influyente en la industria musical y la cultura popular.

Rihanna y el encuentro viral con Mariah Carey

El momento que ha dado mucho de qué hablar ocurrió durante una fiesta, y fue captado por algunos asistentes que lo compartieron en Instagram. En el video, se observa a Rihanna acercarse a Mariah Carey y hacer una petición inusual: que le autografíe uno de sus pechos.

En la grabación, se escucha a Mariah responder con humor:

Mariah Carey: "¿Qué quieres que escriba?"

Rihanna: "Mariah, ¿qué piensas?"

El video termina antes de que se vea el desenlace, pero el peculiar intercambio ya se ha vuelto tendencia en redes sociales, donde los seguidores de ambas artistas han reaccionado con entusiasmo y humor ante el encuentro.

Mariah Carey en la cultura popular

La influencia de Mariah Carey no se limita a la música. Su impacto es tan amplio que incluso estará presente en el videojuego Fortnite, donde se lanzará un "skin" de la cantante junto con artículos temáticos. Esto refuerza su relevancia entre las nuevas generaciones y su estatus como ícono contemporáneo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Carey sigue siendo una figura central en el entretenimiento y un símbolo indiscutible de la magia de la Navidad. Su legado continúa creciendo, y momentos como el protagonizado junto a Rihanna no hacen más que reafirmar su lugar en el corazón de sus fanáticos.

BB