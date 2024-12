Gala Montes es atacada por "fingir" el Garime y Maryfer Centeno la defiende

La actriz y cantante Gala Montes, reconocida por su participación en el reality La Casa de los Famosos 2, ha generado una fuerte polémica al confirmar que mantiene una relación abierta con su mánager, Icho Van. Esta revelación ha puesto fin a los rumores que circulaban en redes sociales, donde seguidores de Montes la vinculaban sentimentalmente con la influencer Karime Pindter.

El anuncio, sin embargo, no estuvo exento de críticas. Algunos usuarios de redes sociales acusaron a la artista de aprovecharse de la comunidad LGBT+ para obtener más visibilidad y ganar popularidad. Ante estas acusaciones, Gala respondió contundentemente:

"Yo soy feliz, es lo que me importa a mí. No quiero que estén opinando de cosas que no saben, que no entienden. Ustedes estaban idealizándome, Karime tiene su vida, yo tengo mi vida (...) Yo no estoy hablando de un ship que ya no es, ustedes hacen contenido y yo lo reposteo. Yo valoro el contenido que ustedes hacen, pero yo en ningún momento les he tuiteado de: ‘Esto va en serio’. Ya pasó tiempo de La Casa, Karime está haciendo sus cosas, yo estoy haciendo mis cosas".

Maryfer Centeno apoya a Gala Montes

En medio de esta controversia, Maryfer Centeno, quien también se encuentra en el ojo público debido a su polémica con Mr. Doctor, expresó su respaldo a Gala Montes y su relación con Icho Van.

“Icho es una persona con la que Gala lleva mucho tiempo de conocerse y siendo cercanos. El hecho de la existencia del Garime no quiere decir que todo en la vida de esa persona sea el Garime”, comentó Centeno, haciendo referencia al “ship” entre Gala y Karime.

"Gala tiene todo el derecho, la edad y la belleza y además las ganas de explorar el amor en todas las formas y facetas. Gala ha tenido la capacidad de ser transparente y decir las cosas como las siente. Gala Montes es una persona de primera y me refiero a la calidad humana, no sólo a la honestidad con la que se transmite en redes sociales, sino que podría haberse quedado en su privilegio y no, Gala decide hacer una canción de protesta".

Centeno finalizó dejando claro que Gala Montes tiene total libertad para decidir cómo llevar su vida amorosa:

"Gala Montes tiene derecho a vivir la vida como mejor la considere, amar nunca será un pecado. Gala, sabes que te queremos en este canal, como persona y como el ser humano que eres y que es Icho. Tu congruencia no está jamás en duda, al contrario".

De esta manera, tanto Gala Montes como sus defensores dejan en claro su postura frente a la polémica, defendiendo la autenticidad y la libertad de la actriz en su vida personal y profesional.

BB