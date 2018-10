Rihanna rechaza cantar en el Super Bowl en solidaridad a Kaepernick

El diario US Weekly dio respuesta a la pregunta que muchos se hicieron sobre la razón por la cual la cantante Rihanna no estará en la próxima edición del Super Bowl. Al parecer, según la publicación, Maroon 5, agrupación que estará en el show del medio tiempo no fue la primera opción sino la intérprete de Barbados, pero ella habría dicho que no. ''Se lo ofrecieron, pero dijo que no por la controversia del arrodillamiento. Ella no está de acuerdo con la posición de la NFL. Ella apoya a Colin Kaepernick'', habría señalado una fuente cercana al evento.

De este modo, la cantante se sumaría al movimiento de apoyo contra el racismo iniciado por el antiguo quarterback de los 49ers de San Francisco Colin Kaepernick, quien en señal de protesta por la brutalidad policial y la opresión contra comunidad afroamericana comenzó a arrodillarse durante la escucha del himno nacional, en el marco del movimiento #BlackLivesMatter.

El jugador, quien no tiene actividad desde 2016, es un símbolo de las manifestaciones antirracistas en EU, y Rihanna podría haberse sumado a su iniciativa en favor de los derechos civiles en la era de Donald Trump.

La NFL, por su parte, habría indicado que para la actual temporada podría haber sanciones para los jugadores que no se levantaran durante la interpretación del himno nacional, y hasta el momento no se ha informado sobre cómo actuarán los dueños de los equipos en caso de que se realicen nuevas protestas.

OF